«Книжная дипломатия» Святейшего Престола прокладывает новые пути в России

После ряда культурных начинаний, организованных вместе с Сербией, Кубой и Турцией, Ватиканская Апостольская библиотека и Секретный архив Ватикана планируют устроить в Пекине выставку редких манускриптов последней китайской династии, которые хранятся в Ватикане. Об этом рассказал Радио Ватикана архивариус и библиотекарь Священной Римской Церкви монсеньор Жан-Луи Брюге. Он рассказал также о недавних соглашениях о сотрудничестве с Государственным архивом Российской Федерации. Прелат побывал в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы обсудить организацию выставки «Романовы и Святейший Престол», посвященной дипломатическим контактам от Петра I до Николая II. В Москве под эгидой главы государства состоится также выставка, посвященная сотрудничеству между архивом Святейшего Престола и Государственным архивом РФ. Как отметил монс. Брюге, это первое начинание подобного рода, и успешные переговоры с Россией открыли двери другим таким инициативам.

Монс. Брюге рассказал о готовящейся выставке в Румынии, которая расскажет о судьбе епархии Марамуреша, жестоко пострадавшей во времена коммунизма. В июне состоится также поездка архивариуса в Армению для обсуждения совместного проекта с местной библиотекой.

«Можно сказать, что книжная дипломатия имеет такую же долгую историю, как и сама книга. – пояснил монс. Брюге. – Теперь же, в современном общественно-политическом контексте, думаю, что книга способна строить мосты там, где другие виды человеческой деятельности, скорее, воздвигают стены, ставят преграды и разделяют. На мой взгляд, книга – это обетование подлинного всеобщего братства».

Источник: Радио Ватикана