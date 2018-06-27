Клирики разных религий просят не применять к ним действующие нормативы условий труда
Представители разных религий России приветствуют законопроект, который освободит священнослужителей от обязанности исполнять требования закона «О специальной оценке условий труда» в части соблюдения степени освещенности, температурного режима и других нормативов на рабочем месте.
«Оценка условий служения клириков и религиозного персонала, то есть алтарников, певчих, пономарей, не может регулироваться законодательством и осуществляться сторонними организациями. Наша инициатива связана с попытками трудовых инспекций привлекать религиозные общины к административной ответственности — штрафу в размере 80 тыс. руб. — за уклонение от проведения аттестации рабочих мест клириков и религиозного персонала», — сказала руководитель юридической службы Московского патриархата игумения Ксения (Чернега), слова которой приводит «Интерфакс» со ссылкой на газету «Коммерсант».
По словам К.Чернеги, храмы и алтари не являются рабочим местом, а представляют собой место молитвы и служения.
«Поддерживаю поправки. Как говорится, кесарю — кесарево, а богу — богово. Мы же не проверяем квалификацию космонавтов, врачей, мы понимаем, что это не наша прерогатива. Почему государство, в свою очередь, должно вмешиваться во внутреннее устройство религиозных организаций?» — высказал свое мнение изданию раввин Зиновий Коган.
С ним согласен и первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. «Считаем поправки обоснованными и приветствуем их скорейшее принятие», — сказал он.
Поправки к ст.3 закона «О специальной оценке условий труда» несколько дней назад внесли в Госдуму депутаты Ярослав Нилов (ЛДПР) и Ольга Тимофеева («Единая Россия»), в Минтруд он официально еще не поступал.
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