Китайская компартия попросила верующих покинуть ее ряды

Китайская компартия (КПК) обнародовала обновленные правила поведения для коммунистов. В документе, выпущенном Центральной комиссией по дисциплине и под контролем председателя КНР Си Цзиньпина, верующим предписывается покинуть ряды КПК, поскольку китайская компартия официально придерживается атеизма и ожидает, что все ее члены будут разделять это мировоззрение. Об этом сообщает сингапурская газета The Straits Times.

«Те члены партии, кто придерживается каких-либо религиозных верований, должны получить помощь партии и повысить с ее помощью свой образовательный уровень, — сказано в новых правилах. — Если же они и после этого не изменят воззрений, то их следует подтолкнуть к тому, чтобы они покинули ряды КПК».

Также будут исключены из партии те, кто «использует религию для подстрекательства». При этом статья 36 конституции КНР гарантирует гражданам свободу вероисповедания, уточняя только, что религиозная деятельность должна быть свободна от иностранного контроля.

По данным одного из крупнейших китайских социологических исследовательских проектов CFPS, на 2017 год в КНР насчитывалось порядка 13 процентов буддистов, 5,6 процента последователей даосизма и различных сект, 4,53 процента христиан всех конфессий, 3,2 процента мусульман. При этом 73,5 процента населения составляют либо атеисты, либо последователи так называемой «китайской народной религии», подразумевающей поклонение духам предков, силам природы, мелким божествам, а также позаимствовавшей некоторые объекты поклонения из конфуцианства, буддизма, даосизма и даже авраамических религий.

Запрет на исповедание религии — не единственный для члена КПК. Также в новых правилах подчеркивается, что партийному нельзя выступать против политики и решений ЦК КПК, а также распространять слухи, наносящие ущерб единству партии. Кроме того, запрещается «искажать историю страны и историю партии».

«Члены партии и должностные лица должны правильно использовать предоставленную им народом власть, выступая против злоупотреблений ею и пресекая стремление к личной выгоде», — говорится в документе.

Надо отметить, что все эти правила поведения для членов КПК на практике использовались и раньше, но впервые выпущены единым документом.

Источник: «Российская газета»