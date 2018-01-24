Кения: толпа мусульман разгромила католический собор на севере страны

Найроби, 24 января. Собор Богоматери Утешительницы в кенийском Марсабите подвергся нападению мусульманских радикалов. Толпа ворвалась на территорию храма, избила сторожа и разбила окна церкви, передает Благовест-инфо со ссылкой на информагентство Fides.

Беспорядки в городе Марсабит, расположенном на севере Кении близ границы с Эфиопией, начались 13 января после того, как был арестован исламский проповедник шейх Гуйо Горса, обвиненный в связях с сомалийскими радикалами из движения «Аш-Шабааб».

Как только стало известно об аресте, на улицы города вышло около 400 молодых людей, попытавшихся отбить шейха у полицейских. Демонстранты сначала ворвались в полицейский участок, затем перегородили улицы горящими автопокрышками, после чего обратили свою ярость на здание местного банка.

Когда правоохранители оттеснили толпу от банка, расположенного в нескольких метрах от отделения полиции, радикалы направились к католическому собору, сломали его ворота, проникли на церковную территорию, избив при этом сторожа, и стали кидать камнями в окна храма. Погромщики также уничтожили три автомобиля, принадлежавших епархии.

«К счастью, им не удалось попасть внутрь собора», — рассказал генеральный викарий Марсабитской епархии священник Ибрагим Рачо. По его словам, полиция прибыла вовремя и разогнала толпу.

В ходе беспорядков было убито три человека, многие получили ранения, пострадали многочисленные магазины, гостиницы и рестораны.

На территории собора никто кроме сторожа не пострадал.

По словам о. Рачо, до сих пор мусульмане и христиане в Марсабите поддерживали добрососедские отношения. «Мне хочется верить, что этот инцидент – не проявление вражды на религиозной почве, а просто вспышка гнева в связи с арестом шейха», — сказал священник.

Суд постановил, что мусульманский проповедник останется под стражей в течение 30 дней, пока проходит расследование обвинений в его адрес.