Кения: новое католическое радио на масайском языке и суахили

В епархии Нгонга в Кении была открыта новая католическая радиостанция «Radio Osotua 89.0 FM». Она будет вещать на суахили и масайском языке в округе Нарок на западе страны.

Открытие нового СМИ входит в план развития социальных коммуникаций, разработанный поместным епископатом на период с 2016 по 2020 год. Согласно проекту, в каждой из двадцати епархий африканской республики будет своя католическая радиостанция.

На церемонии открытия выступил глава епархии Нгонга и вице-президент Епископской конференции Кении монс. Джон Обалла Оваа. Иерарх подчеркнул, что «Radio Osotua» станет «обязательным инструментом возвещения Евангелия»: его слушатели смогут получить духовную и образовательную подготовку, осознать важность нравственного измерения жизни, а также борьбы с коррупцией, этнической дискриминацией, эгоизмом и жадностью. Вещание католической радиостанции призвано помочь всему обществу жить как истинным братьям и сёстрам, созданным по образу и подобию Бога. Кенийский епископ обратился с просьбой к поместной христианской общине и ко всем благодетелям, дабы они и впредь поддерживали свою радиостанцию, чтобы она смогла, таким образом, охватить как можно больше людей.

Со своей стороны, во время инаугурации губернатор округа Нарок Самуэль Тунай отметил, что община коренного народа масаев получит «большую пользу от католического радио», а правительство и местные организации будут первыми рекламировать «Radio Osotua».

На масайском языке слово «осотуа» означает «мирная жизнь», а также «союз»: это выражение используется и для обозначения завета, договора — в отношении Ветхого и Нового Заветов Священного Писания. Кроме того, это слово указывает на жизненную связь между матерью и ребёнком через пуповину.

Католики в Республике Кения составляют 23,3 процента от всего населения страны: около семи миллионов верующих.



Католичество в Кении

Большинство кенийцев ― христиане (82,5%). 47,4% относят себя к протестантам и 23,3% ― к католикам.

Первые католические миссионеры из Португалии появились на территории современной Кении в начале XVI века.

В 1498 году Васко да Гама построил около Малинди небольшую часовню и установил сохранившийся до нашего времени коралловый столб с крестом в знак договора с местными правителями.

С конца XVI века началась планомерная христианизация местного населения, которые стали проводить монахи из ордена августинцев. В 1599 году в Момбасе насчитывалось около 600 крещенных кенийцев.

В 1631 году султан Момбасы Жерониму Чингулья (аль-Хасан), ранее по политическим причинам принявший католицизм, возвратился в ислам и начал гонения на католиков. Вскоре по его указу убили 288 человек, которых Церковь потом беатифицировала как мучеников из Момбасы. После этого события деятельность Католической Церкви приостановилась до середины XIX века.

В 1863 году В Кению прибыли монахи из Конгрегации Святого Духа, которая основала несколько миссий в Найроби, на реке Тана, в Буре и Момбасе. С 1902 года монахи миссионерского института Пресвятой Девы Марии Утешительницы начали свою деятельность среди народов кикуйю и меру. C 1903 года началась миссионерская деятельность среди народа луо, которую проводили члены Общества миссионеров святого Иосифа из Милл-Хилла. C 1916 года католицизм стал распространяться среди карури.

В 1906 году учредили первую католическую церковную структуру под названием «Апостольская префектура Кении», которую в 1909 году преобразовали в апостольский викариат.

В 1916 году в Ньери основали первую католическую семинарию. В 1927 году рукоположили в священника двух первых кенийцев.

В 1930 году Святейший Престол учредил апостольскую делегатуру в Момбасе, которая распространяла свою юрисдикцию на все католические миссии в английских колониях на север от тропической Африки вплоть до Саудовской Аравии. В 1959 году делегатуру перенесли в Найроби и в 1965 году ее преобразовали в Апостольскую нунциатуру.

В 1953 году создали первые три католические епархии с подчинением архиепархии в Найроби. В 1973 году здесь начал служение первый кенийский кардинал Морис Майкл Отунга.

В настоящее время в Кении действуют четыре архиепархии, 20 епархий, один апостольский викариат и военный викариат. Все епархии страны объединяются единой административной структурой — Конференцией католических епископов Кении.

По материалам Vatican News и Rublev.com