Кения: епископы призывают к спокойствию

В Кении не утихают беспорядки после выборов 8 августа, когда победителем был объявлен уходящий глава государства Ухуру Кениата. Эти итоги не желают признавать оппозиционеры во главе с Раилой Одингой, обвиняющим полицию в насилии. Красный Крест утверждает, что по меньшей мере 23 человека были убиты в столкновениях между фракциями, около сотни человек ранены. В этот драматический момент для страны поместная Церковь призывает вернуться к миру и национальному единству. Епископская конференция обнародовала послание, в котором утверждает: выборы стали настоящим вызовом для населения страны, и в сложившихся условиях президент и его правительство призваны «действовать незамедлительно с целью объединения нации, разделенной периодом выборов». «Мы надеемся, — пишут иерархи, — что ни одна община не будет изолирована по причине своей политической позиции». Епископы увещают всех граждан действовать во имя единства, мира и примирения.

Обращаясь к органам правопорядка, епископы выражают признательность за их усилия по сохранению безопасности во время голосования, но в то же время просят «избегать чрезмерного применения силы в отношении толпы, уважая неприкосновенность жизни». Задача полиции — «защищать граждан Кении и их имущество». «Ни одна жизнь не должна быть потеряна по причине выборов», — подчеркивают епископы.

Что касается протестов оппозиции по итогам выборов, епископы просят обе стороны «прибегать к правовым инструментам, предусмотренным конституцией». Наконец, обращаясь непосредственно к гражданам страны, кенийские епископы благодарят их за участие в выборах и приглашают сохранять спокойствие и терпение в любых обстоятельствах, напоминая, что «Церковь готова находиться рядом с народом и заверяет его в молитвах и постоянной поддержке».

Источник: Радио Ватикана