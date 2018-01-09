Каждый третий поляк ходит на мессы по воскресеньям

Варшава, 9 января. 36,7% жителей Польши посещают воскресные мессы – таковы статистические данные за 2016 год. Хотя эти показатели значительно выше, чем в целом по Европе, церковная активность поляков продолжает снижаться: в 1980 по воскресеньям в костелы ходил 51% населения страны.

Варшавский институт церковной статистики опубликовал результаты опроса по религиозной практики, осуществленного в октябре 2016 года на территории всей Польши. 36,7% респондентов сообщили, что они ходят на мессу каждое воскресенье.

По данным предыдущих опросов – 2011 и 2012 гг. – воскресные мессы посещали 40% поляков. Самые высокие показатели были отмечены в 1982 году – 57%. Начиная с1990 года, когда пал коммунистический режим, число молящихся за воскресными богослужениями не превышало 50%.

Как отмечают социологи, 36,7% — это очень высокий показатель на уровне остальной Европы. К польскому уровню приближаются только две традиционно католические страны – Мальта и Ирландия.

В Германии эта цифра составляет 10%, в Швейцарии и Бельгии – от 10 до 15% в зависимости от региона, во Франции – менее 5%.

Источник: Благовест-инфо