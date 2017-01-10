Католикос Арам I провел Рождество на развалинах Алеппо

В канун Рождества Христова, отмечаемого Армянской Апостольской Церковью 6 января, армянский Киликийский Католикос Арам I прибыл в Сирию, сообщает Департамент информации и коммуникации Великого Дома Киликийского (резиденция Арама I в пригороде Бейрута – Антилиасе, Ливан). Католикоса в Алеппо встречали предстоятели Армянской Католической и Армянской Евангелистской Церквей, а также глава Берийской епархии Армянской Апостольской Церкви.

В Алеппо Арам I посетил все армянские общины, в том числе разрушенные армянские храмы, армянскую семинарию, руины взорванного до основания кафедрального собора Берийской епархии в честь 40 мучеников, построенного в XV веке, а также школы и городские районы, где проживали или все еще проживают армяне. Были вознесены молитвы о мире в Сирии.

Католикоса сопровождали военные сирийской армии, мэр города Алеппо, а также христианские и исламские лидеры Сирии. Вместе с имамами Арам I посетил Великую мечеть Омейядов.

«Разрушения в Алеппо ужасны. Невозможно словами передать увиденное. Это похоже на сцены разрушенного во второй мировой войне Берлина», – сказал Арам I.

Последним пунктом был район Нор Гехи (с армянского — новое село), патрулируемый армянскими ополченцами. «Ваша миссия воистину защитила армян Алеппо», – сказал ополченцам Арам I.

Арам I вознес молитвы о погибших ополченцах. Он выразил восхищение геройством сирийцев, которые смогли встать на защиту страны, а также подчеркнул, что Армянская Церковь продолжит оказывать помощь Сирии.

До войны в Сирии проживало порядка 190 тыс. армян (в основном — потомки армян из шести провинций Западной Армении, депортированных младотурками в годы геноцида в сирийскую пустыню Дейр-эз-Зор). За годы вооруженного конфликта большинство армян эмигрировало из страны. По неуточненным данным в стране осталось жить не более 20-25 тысяч армян. Большинство сирийских армян эмигрировали в соседний Ливан, где им оказывается вся необходимая помощь Киликийским Католикосатом, в Армению, где правительство организует не только помощь в самой стране, но и помогает с переездом из Сирии. В Армении сирийские беженцы получают помощь как от правительства, так и от Первопрестольного Эчмиадзина. Значительные средства Армянской Церкви для сирийцев предоставляют армяне диаспоры. Сирийским беженцам в Армении помогает и католическая благотворительная организация «Каритас».

Армянская Апостольская Церковь в Сирии имеет две епархии – Берийскую с резиденцией в разрушенной боевиками ИГИЛ церкви Сорока мучеников в Алеппо и Дамасскую с резиденцией епископа, назначаемого Эчмиадзином, в церкви святого Саркиса в сирийской столице. Также действуют католическая и евангелическая армянские общины.

Наринэ Киракосян

Источник: Благовест-инфо