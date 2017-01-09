Католики византийского обряда в Санкт-Петербурге отпраздновали Рождество Христово

Католики византийского обряда отпраздновали Рождество Христово 7 января. Среди нескольких десятков общин, существующих в России, есть и приход Сошествия Святого Духа в Санкт-Петербурге. На богослужения в крипте собора Успения Пресвятой Девы Марии собираются русские, украинцы, белорусы вместе со своим настоятелем, испанским священником о. Алехандро Бургосом.

Именно в Санкт-Петербурге в 1905 году появилась первая община католиков византийского обряда, а в 1917 году на соборе, созванном митрополитом Андреем Шептицким, был учреждён апостольский экзархат. В советские времена Церковь была уничтожена, практически все духовенство и миряне приняли мученический венец. Настоятель прихода Сошествия Святого Духа и экзарх русских католиков священномученик Леонид Федоров был причислен лику блаженных Папой Иоанном Павлом II в 2001 году; в настоящее время идёт процесс его канонизации. Церковь готовится причислить в лику блаженных ещё одного священника этого прихода — о. Епифания (Акулова). Община петербургских католиков византийского обряда начала возрождаться в начале XXI века, менялись её названия и состав, а с недавнего времени она вернулась к своему историческому названию.

Отец Алехандро Бургос уже давно служит в России, в своё время он был настоятелем латинского прихода Святого Иоанна Крестителя в Пушкине: там он наладил приходскую жизнь и создал крепкую и дружную общину. Затем он отправился в Рим для изучения истории и традиций византийского обряда, жил в Папской коллегии «Руссикум». Недавно он снова вернулся в Россию, чтобы помочь в возрождении петербургской общины католиков византийского обряда.

Наступивший 2017 год связан с двумя важными столетними юбилеями: Фатимских явлений Пресвятой Девы Марии и учреждения апостольского экзархата для католиков византийского обряда в России. Вместе со всеми российскими католиками о. Алехандро надеется, что помимо торжеств эти даты принесут важные и положительные изменения в жизни Католической Церкви в России.

Источник: Радио Ватикана