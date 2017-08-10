Католики США помогают Церкви на Гаити

Епископская конференция США (USCCB) выделила 4 миллиона долларов для поддержки пастырского служения Католической Церкви в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна. Кроме того, около 2 миллионов долларов будут предназначены для проектов на острове Гаити: подготовки 400 пастырских работников из четырех приходов, пострадавших от урагана Мэтью; средства также пойдут на восстановление приходских церквей в западной части острова, наиболее разрушенной стихийным бедствием.

«Я впечатлен щедростью американских католиков, — сказал президент Комиссии по латиноамериканской Церкви при епископате США монс. Эусебио Элизондо, вспомогательный епископ Сиэтла. — Их доброта помогла огромному числу жителей Латинской Америки и Карибского бассейна и стала замечательным отражением любви и сострадания Бога». Это особенно заметно, подчеркнул прелат, в очень щедром ответе, который американские католики предоставили пострадавшим от урагана Мэтью. «Благодаря их помощи финансируются не только пастырские проекты, но и восстанавливаются храмы в некоторых епархиях Гаити», — сказал монс. Элизондо. После землетрясения 2010 года американский епископат протянул руку помощи многочисленным благотворительным инициативам на Гаити.

Источник: Радио Ватикана