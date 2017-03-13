Католики провели в столице Австрии симпозиум, посвященный Всероссийскому Поместному Собору 1917-18 гг.

Со 2 по 5 марта 2017 г. в Вене проходил международный научный симпозиум «1917-2017: столетие Поместного Собора Российской Православной Церкви», организованный католическим теологическим факультетом Венского университета при поддержке христианского благотворительного фонда Pro Oriente.

В работе форума приняли участие специалисты по истории Русской Церкви из России, США и европейских стран.

Научно-редакционный совет Новоспасского ставропигиального мужского монастыря РПЦ МП по изданию документов Священного Собора 1917-18 гг. был представлен ответственными редакторами Г.М. Запальским (том «Отдел о монастырях и монашестве»), А.Г. Кравецким (том «Отдел о богослужении, проповедничестве и храме»), профессором С.Л. Фирсовым (том «Отдел о единоверии и старообрядчестве. Отдел о внутренней и внешней миссии»), а также секретарем Научно-редакционного совета и научным руководителем проекта А.И. Мраморновым.

Ученые сделали доклады по темам готовящихся под их редакцией томов и приняли участие в дискуссиях, проходивших на английском, русском и немецком языках.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы изучения соборного наследия. Материалы симпозиума планируется опубликовать в журнале «Ostkirchliche Studien», посвященном вопросам истории Православной Церкви.

Источник: Sobor1917.ru