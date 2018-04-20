Католики Пакистана приветствуют избрание в Сенат страны своего собрата по вере

В Парламент Пакистана впервые в истории избран христианин и женщина из неприкасаемых, католические епископы уже поздравили сенаторов и народ с этим событием, сообщает «Благовест-инфо». В провинции Синд впервые избран в сенаторы Анвар Лал Дин, 62 лет, первый христианин-сенатор в истории страны. В то же время в сенаторы была избрана Кришна Колхи, 39 лет, также первая в истории страны женщина-сенатор индуистского вероисповедания, принадлежащая к касте далитов (неприкасаемых). Избрание этой пары представителей религиозных и кастовых меньшинств в Сенат Пакистана воспринимается как вдохновляющее событие всеми меньшинствами траны.

Сенат является верхней палатой Парламента Пакистана. В него входит 104 депутата, избираемых депутатами Нижней палаты Федерального парламента и Законодательных собраний провинций. Срок полномочий Сената – 6 лет. Половина состава сената обновляется каждые 3 года, при этом обеспечивается представительство регионов и несколько мест зарезервировано для религиозных меньшинств.

Католические епископы Пакистана выразили свои поздравления избранникам на собрании при участии более 200 прелатов и прихожан Карачи. «Это день радости для нашей общины в Карачи, – отметил архиепископ Джозеф Коутс. – Мы благословляем сенатора-христианина на дальнейшую верную службу народам нашей страны во имя совершенствования и развития государства, страны и христианской общины».

Анвар Лал Дин вступил в Партию народов Пакистана (ПНП) еще в студенческие годы, более тридцати лет отработал на благо страны в ее составе, причем половину этого срока возглавлял в качестве президента фракцию религиозных меньшинств в партии, а еще половину отработал на различных политических постах. Это первый случай, когда ПНП выдвигает христианина на место в Сенате, зарезервированное для религиозных меньшинств от провинции Синд. До сих пор это место занимали представители индуистской общины. «Я еще раз подтверждаю свое намерение работать с максимальной самоотдачей и усердием на благо моей страны и общины, – сказал Анвар Лал Дин в интервью агентству Fides. – Я считаю это назначение благословением Божьим, и признателен лидерам партии за то, что они предоставили мне такую возможность».

«Я считаю это назначение важным шагом, и мы должны отдать дань признательности ПНП за этот мужественный выбор, – отметил епископ Самсон Шукардин, возглавляющий католическую епархию Хайдарабада в провинции Синд. – Я также надеюсь, что это знаковое решение руководства ПНП будет способствовать широкому привлечению молодых христиан в политику, в особенности в провинции Синд».

Кришна Колхи, женщина-сенатор из касты неприкасаемых, также была выдвинута на эту должность из рядов ПНП. Она известна как активный правозащитник, выступающий за права женщин. Избрание этих двух сенаторов, представляющих меньшинства, было встречено с удивлением частью населения, но при этом многие аналитики и наблюдатели отмечают широкую народную поддержку ПНП в том, что партия осознанно выдвинула в числе своих кандидатов людей, представляющих наиболее обездоленные слои общества.