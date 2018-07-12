Католики Львовщины отправились в пешее паломничество Мира и Единства

Утром 11 июля от Санктуария св. Антония Падуанского во Львове отправилось ежегодное пешее паломничество в Санктуарий Матери Божьей, которое традиционно организовали монахи Ордена Братьев Меньших Францисканцев (Конвентуальных) на Украине.

Все паломники, которые в эти дни идут из разных уголков Львовской епархии молятся за мир в стране. В этом году паломничество проходит под лозунгом: «Пробуди к вере, Мама», сообщает сайт Львовской архиепархии РКЦ.

Святую Мессу для паломников, которые прибыли из нескольких деканатов Львовской архиепархии, а также из Восточной Украины и из Польши, возглавил архиепископ Мечислав Мокшицкий, который произнес проповедь и благословил львовскую группу участников паломничества.

Также вчера в Большовцы отправилась группа паломников из Тернополя, а еще раньше — из Снятына и Каменки-Бугской.

Источник: УНИАН