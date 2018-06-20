Католики из Томска и Томской области отметили престольный праздник сгоревшего храма в селе Белосток

12 июня в селе Белостоке Томской области католики из общины Покрова Пресвятой Богородицы Девы Марии Святого Розария и ее филиалов отметили престольный праздник храма Св. Антония Падуанского, уничтоженного пожаром в прошлогоднюю Пасхальную седмицу. В этом году он совпал с 120-летием самого села, основанного польскими переселенцами в 1898 г. Мессу под открытым небом на подворье сгоревшего храма возглавил настоятель общины, о. Кшиштоф Зиолек, SJ. На приходском сайте выражена благодарность всем, кто смог принять участие в праздновании, а всех остальных просят о молитве за скорейшее восстановление храма. С подробностями, касающимися храма в Белостоке и процесса его восстановления, можно познакомиться на сайте https://www.belostok-catholic.ru/ru.

Яркие моменты праздника в Белостоке — на фото сестры Анны Шмидтляйн, SJE, и Игоря Чезганова: