Католики Филиппин оскорблены заявлениями президента Дутерте о «глупом Боге»

МАНИЛА. Христиане в парламенте Филиппин и представители Католической Церкви страны оскорблены высказываниями президента Родриго Дутерте о Боге, 25 июня передает REGNUM со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается в частности, что католики страны под руководством епископа Артуро Бастеса проводят коллективные молитвы, чтобы положить конец «богохульным высказываниям» президента.

В пятницу 22 июня филиппинский лидер нелицеприятно отозвался о христианской религии, подвергнув критике действия Творца. Так, говоря о библейской истории об Адаме и Еве, Дутерте назвал христианского Бога «глупцом» и «сукиным сыном», который сам подверг первых людей искушению.

Позднее, в ответ на критику, вызванную словами Дутерте о Боге, его пресс-секретарь Гарри Роке заявил, что глава государства имеет право высказывать свои взгляды на религию. Об этом сообщает 26 июня Al Jazeera.