Католики Филиппин оскорблены заявлениями президента Дутерте о «глупом Боге»

Католики Филиппин оскорблены заявлениями президента Дутерте о «глупом Боге»

Июнь 26, 2018

МАНИЛА.  Христиане в парламенте Филиппин и представители Католической Церкви страны оскорблены высказываниями президента  о Боге, 25 июня передает REGNUM со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается в частности, что католики страны под руководством епископа Артуро Бастеса проводят коллективные молитвы, чтобы положить конец «богохульным высказываниям» президента.

В пятницу 22 июня филиппинский лидер нелицеприятно отозвался о христианской религии, подвергнув критике действия Творца. Так, говоря о библейской истории об Адаме и Еве, Дутерте назвал христианского Бога «глупцом» и «сукиным сыном», который сам подверг первых людей искушению.

Позднее, в ответ на критику, вызванную словами Дутерте о Боге, его пресс-секретарь Гарри Роке заявил, что глава государства имеет право высказывать свои взгляды на религию. Об этом сообщает 26 июня Al Jazeera.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна