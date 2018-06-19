Католический прорыв. Севастопольские католики приступили к возрождению главного крымского храма

На странице сетевого издания «Религия и Право» появился интересный материал по следам недавно происшедшего события: возвращения верующим здания католического храма в Севастополе, о чем писала также наша «Сибирская католическая газета».

3 июня 2018 года произошло удивительное событие – власти Севастополя при участии вице-губернатора города Юрия Кривова передали здание храма католической общине: приходу Святого Климента Римско-Католической Церкви. Впервые событие, связанное с возрождением католической веры, стало столь значимым на официальном уровне. Во многих региональных столицах костелы не только не передаются верующим, но и сознательно затягивается процесс их возвращения. В Симферополе местному приходу власти не выделяют землю под строительство церкви, из-за чего настоятель отец Даниил Мысленцев устраивал одиночные пикеты. Севастопольский пример показывает, что передача храма неправославным христианам совсем не подрывает «традиционные ценности», а наоборот, даже укрепляет авторитет власти, ничего страшного в цивилизованном отношении к верующим разных конфессий нет.

Чиновники Севастополя и до 2014 года действовали на основе коммерческой логики, а не интересов граждан. Они заявляли, что святыня не имеет исторического значения: костел Св. Климента был построен в 1905-1911 годах с разрешения императора Николая II, в 1936 году закрыт, частично разрушен во время войны, в 1955 превращен в кинотеатр, который к 2000-м годам стал руинами. С 1997 года католики собирались в частном доме, затем на квартире, недалеко от костела, занятого кинотеатром. Местные власти не давали провести богослужение около здания. Городские власти и «Севастополькино» не хотели отдавать здание в центре города. В 2011 году отмечалось 100-летие постройки храма, была создана инициативная группа по возвращению костела, куда вошли представители самых разных конфессий. Однако по существу вопрос разрешился, когда губернатором стал Дмитрий Овсянников.

К первому богослужению у по-настоящему своего храма 3 июня 2018 года между общиной и правительством Севастополя был подписан договор о культурном и туристическом сотрудничестве (в течении нескольких лет костел станет религиозным и музыкальным центром, где будут проводиться концерты органной музыки). Вице-губернатор Юрий Кривов заявил о восстановлении исторической справедливости, и его слова применимы католикам и к католическим храмам по всей стране, которые еще ждут своего возвращения: «Это здание – наследие всех севастопольцев. Сегодняшняя католическая община – наши братья, наши сограждане, чьи права и интересы мы обязаны уважать, только тогда мы можем уважать себя… Храм станет местом паломничества не только верующих, но и туристов, многочисленных гостей Севастополя». Глава пастырского округа в Республике Крым и Севастополе епископ Яцек Пыль поблагодарил чиновников за уважительный диалог и возвращение храма как «важный шаг на пути интеграции прихода в городскую жизнь». Духовенство храма составляют отец Анатолий Клак и викарный священник отец Александр Немчинов.

Духовенство Севастопольского прихода подчеркивает, что верующие связаны с героической историей города – они внесли свой вклад в развитие города-героя, флота и страны. За католиков еще при императоре Николае I ходатайствовал адмирал Михаил Лазарев, но небольшая католическая церковь была разрушена во время Крымской войны. И только к 1911 году на пожертвования Севастопольского католического общества был построен новый храм, но приходу было отведено лишь шесть лет спокойной жизни.

На современном этапе крымские католические приходы ожидает период стабильного возрождения церковной жизни. В определенном смысле Римско-Католическая Церковь Крыма оказалась в особом положении. Вмешательство из Москвы неожиданно позволило Католической Церкви в Крыму обрести новый статус, который она вряд ли приобрела бы, если бы не переход этой территории к России. Фактически на полуострове была создана новая католическая епархия (в России уже есть четыре епархии), хотя формально новая структура называется Пастырским округом.

Образование Пастырского округа, который 22 декабря 2014 года возглавил епископ Яцек Пыль (вспомогательный епископ Одесской и Симферопольской епархии Католической Церкви), стало возможным , скорее всего, после переговоров МИД России и РПЦ с Ватиканом. Крымские власти зарегистрировали католические приходы в качестве автономных организаций, которые де факто составили Пастырский округ. В него вошли не только католические, но и греко-католические общины, зарегистрированные в качестве католиков византийского обряда (всего в округе 12 таких приходов, есть три храма – в Евпатории, Ялте и Керчи). Таким образом, округ стал решением проблем для Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) в Крыму, которая оказалась под ударом после прихода российских властей. В качестве благочинного УГКЦ в Крыму остался священник Богдан Костецкий. Все приходы были зарегистрированы автономно, то есть формально они не относятся ни к какой епархии – ни к Российской Католической Церкви, ни к Римско-Католической Церкви в Украине. Кроме того, как и в России, греко-католики были зарегистрированы как католики византийского обряда. Греко-католикам пришлось отказаться от юридической принадлежности своей церковной структуре (УГКЦ). За это их, к примеру, подверг критике глава Киевского Патриархата в Крыму архиепископ Климент, обвинивший их в конформизме.

Осознав крепость своего положения, католики стали предъявлять законные требования к властям. В Севастополе приход вновь инициировал процесс передачи здания костела. В Симферополе приход обратился к городской администрации с просьбой выделить земельный участок под строительство храма. С 1990-х годов католический приход собирается в небольшом домике на окраине Симферополя. После Великой Отечественной войны в Крыму не осталось ни одного действующего католического храма, костел в Симферополе был разрушен окончательно к 1974 году. Община возродилась в 1993 году. Только в 1997 году появился свой домик — часовня Успения Пресвятой Девы Марии. Тогда католики приобрели частный дом для нужд общины. За последние 10 лет община значительно разрослась. В настоящее время на богослужения приходит до 300 человек, и это несмотря на нехватку места. Чтобы вместить всех желающих, Месса по воскресеньям проводится три раза. Кроме того, есть специальная Месса для студентов из Нигерии, Шри-Ланки и Индии, которые учатся в Медицинском институте. В целом в Симферополе проживает около тысячи крещеных католиков – это люди с украинскими, немецкими, польскими, чешскими корнями. В нынешнем домике католическая община предполагает сделать социальный центр, где будут трудиться монахини, расположится киноклуб. Уже сейчас в общине работает межконфессиональное движение «Тэзэ», в рамках которого вместе собираются католики и протестанты. Теперь такого рода широкая культурная деятельность католиков будет возможна и в Севастополе. Священник Даниил Мысленцев, настоятель Римско-Католического прихода Симферополя отношение, что «местные и про Украину, и про Россию говорят – ‘материк’, подчеркивают свою отдельность. Симферополь – также город всех культур, все варятся в одном котле. В Крыму более веротерпимое отношение к различным церквям, чем в России».

Католическая Церковь сумела консолидироваться в переходный период и поставить перед властью основные проблемы, связанные с собственностью. Римско-Католическая Церковь использовала все свои возможности, чтобы как общины, так и местные власти подали прекрасный пример урегулирования религиозно-политического конфликта.