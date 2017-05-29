Католический епископат Белоруссии планирует подписать соглашение с государством

Конференция католических епископов в Белоруссии (ККЕБ) готовит соглашение, которое планирует подписать с государством, сообщает Catholic.By.

«На майском пленарном заседании епископы высказались за необходимость юридического урегулирования отношений между Католической церковью в Беларуси и государством для более эффективного сотрудничества ради духовного блага белорусского народа», — говорится в сообщении.

Там же напоминается, что в течение нескольких последних лет на разных уровнях обсуждалась подготовка соглашения между Святейшим Престолом и Республикой Беларусь. В свою очередь Конференция католических епископов Белоруссии хочет предложить другой документ, который, по ее мнению, урегулирует отношения между Церковью и государством, например, в сферах медицины, образования, культуры.

Как отмечают в ККЕБ, соглашение может стать уникальным, поскольку такого рода отношения регулируются договором между Поместной Церковью и государством. Обычно это конкордат или иное соглашение, в котором сторону Поместной Церкви представляет Святейший Престол.

Пример такого документа в Белоруссии уже есть: он был подписан 15 лет назад между государством и Русской Православной Церковью. Эту же стратегию приняла во внимание и Католическая Церковь в Белоруссии.

Если инициатива будет реализована, соглашение между Католической Церковью и белорусским государством станет новым толчком и в отношениях, и в работе, считает Председатель ККЕБ архиепископ Тадеуш Кондрусевич.