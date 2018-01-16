Католические лидеры США резко осудили слова Трампа о мигрантах

«Последствия недавних порочащих высказываний по поводу африканских стран стали причиной крайней обеспокоенности, эти надуманные суждения поистине вызывают тревогу»: так американские епископы прокомментировали слова президента Трампа в прошлый четверг, когда он встречался с законодателями партий большинства и оппозиции по вопросу миграционной реформы. От имени епископата руководитель службы коммуникации епископской конференции Джеймс Роджерс утверждает, что Трамп выступил со словами нетерпимости по отношению к Гаити и другим африканским и неафриканским нациям, беженцы из которых находятся под гуманитарной защитой.

«Все люди созданы по образу и подобию Бога, и комментарии, очерняющие страны и народы, попирают эту основную истину и порождают страдания. Необходимо избегать языка, который может лишить наших братьев и сестер человеческого достоинства», — пишут епископы, подвергая резкому осуждению слова, прозвучавшие как раз в контексте обсуждения будущего иммигрантов, и в частности 800 тысяч молодых людей, связанных с программой DACA.

«Жалкие, жестокие и презренные слова»: так оценивают слова Трампа американские иезуиты. «Они ужасны и не открывают нам ничего нового, чего бы мы не знали об этом президенте, — пишут иезуиты в своем журнале «Америка». – Он поступил под воздействием самого примитивного побуждения опорочить беднейшие страны, где проживает огромное число темнокожего населения, подтвердив тем самым свою долгую историю расизма и ксенофобии. Он пренебрег основным достоинством беженцев и иммигрантов».

Свое возмущение выразили многочисленные деятели Католической Церкви. Все их высказывания объединяет не только шок от услышанного, но и убежденность, что оно не сможет остановить работу по решению миграционного вопроса, особенно в том что касается тысяч семей, переживающих панику в связи с возможным выдворением и разъединением семей ввиду прекращения работы программы DACA. Исполнительный директор Службы по делам мигрантов и беженцев при Епископской конференции США Билл Кенни заявил, что комментарии президента являются противоположностью призыва Папы Франциска к католикам. «Мы видим, как иммигранты и беженцы приезжают в нашу страну, и 90 процентов из тех, кого мы принимаем, находят работу в течение 9 месяцев, поскольку есть разнообразие и множество работ, ждущих этих людей», — заявил Билл Кенни.

Кардинал Бостона Шон О’Мелли со своей стороны назвал выступление Трампа «жестоким, негостеприимным, полным подозрительности». Кардинал на протяжении многих лет занимался помощью мигрантам, стараясь «разделять с ними жизнь, культуру и веру», но в те времена, когда он нес это служение, как сам он отмечает, «употреблялись иные слова, чем те, какие звучат сегодня на дебатах об иммиграции». Кардинал констатирует: «Существуют учреждения и индивидуальные голоса, способные исказить репутацию нашей страны в глазах всего мира. В то время как мы ожидаем от других уважения к нам как к суверенному государству, это уважение следует проявлять и по отношению к другим людям, к другим странам и культурам».

Сестры Милосердия также подвергли осуждению слова президента США, назвав их «вульгарными и оскорбительными». У монахинь есть обители на Гаити, в Сальвадоре и в африканских странах. «Мы принимаем иммигрантов и беженцев из этих стран, — пояснили сестры, — в наших школах, храмах, медицинских учреждениях, и нас оскорбляет несправедливое описание этих земель и их жителей. Никто не заслужил подобных определений со стороны лидера нашей страны».

Наконец, кардинал Блейз Супич из Чикаго заявил: «Мы являемся страной иммигрантов, которые сделали Америку великой и продолжают обогащать ее дарованиями, принесенными на наши берега».

Источник: Радио Ватикана