Католические епископы Украины призвали Церковь в Польше предоставить пастырскую опеку тысячам украинцев-гастарбайтеров

Конференция католических епископов Украины обратилась к Церкви в Польше с просьбой предоставить пастырскую опеку тысячам украинцев различных вероисповеданий, работающих в Польше, рассказал епископ Радослав Змитрович в разговоре с KAI.

Глава Комиссии пастырства семей украинского епископата обратил внимание, что ситуация украинских семей сложная, потому что на востоке Украины до сих пор продолжается война. Не облегчает дела также тяжелое экономическое положение в стране.

Епископ-помощник Каменец-Подольской диецезии РКЦ, который участвует в 375-й пленарной встрече Конференции епископов Польши в Варшаве, подчеркнул, что многие украинцы теряют надежду на улучшение ситуации в стране. Отсюда такая большая эмиграция. Семьи разделяются, например, когда один из супругов уезжает на заработки за границу. Прежде всего, это влияет на детей и нередко заставляет их страдать.

«В связи с этим Конференция епископов Украины латинского обряда обратилась к полякам и Церкви в Польше с просьбой предоставить пастырскую опеку тысячам украинцев, работающих в вашей стране, какое бы ни было их вероисповедание», – сказал епископ. Он также указал, что особенно помочь могут священники и монахини, которые работали в Украине и знают язык. «Где можно найти лучшую опеку, чем при церквах и приходах? Хорошо бы, если бы епископы назначили координатора, ответственного за такую деятельность».

Епископ Радослав Змитрович рассказал об одной из ключевых проблем, которая заключается в том, что многие украинские супружеские пары и семьи находятся вне Церкви и не имеют никаких отношений с Богом. «Без Бога труднее решать проблемы в семье. Миграция также часто приводит к кризису, даже угрожает распадом брака».

В результате войны на востоке Украины усилилась внутренняя миграция, и это для таких мигрантов в значительной степени предназначена помощь, которую Церковь оказывает, прежде всего, через филиалы «Каритас». «Мигрантов принимают также семьи. Прекрасный пример помощи – деятельность Апостольского нунция в Украине архиепископа Клаудио Гуджеротти, который недавно вновь посетил Донбасс, где сейчас идет война. Очень хорошо и четко выглядит распределение помощи, инициированной Папой Франциском. Нужно также помнить о тысячах священников и мирян, которые ежедневно помогают мигрантам, предпочитая оставаться анонимными», – сказал епископ-помощник Каменец-Подольской епархии.

Источник: Религиозно-информационная служба Украины