Католические епископы США призывают Трампа защитить религиозную свободу

Руководство Конференции католического епископа США (USCCB) выступило с обращением к президенту США Дональду Трампу, призвав его защитить религиозную свободу в стране. Об этом сообщает National Catholic Reporter.

Документ подписали главы комитетов USCCB в защиту жизни (архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан); по делам мирян, брака, семейной жизни и молодежи (архиепископ Филадельфии Чарльз Шапью); по религиозной свободе (архиепископ Балтимора Вильям Лори); по вопросам справедливости и развития людских ресурсов (епископ Вениса Фрэнк Девейн).

Католические епископы просят президента «принять решительные меры по защите религиозной свободы федеральным правительством во многих областях, где она была подорвана предыдущей администрацией — медицинское страхование, усыновление, аккредитация, освобождение от налогов, выделение государственных субсидий и заключение контрактов».

Источник: REGNUM