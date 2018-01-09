Католические епископы США начинают процесс беатификации Черного Лося, легендарного индейца из племени Дакота

ВАШИНГТОН. Католические епископы США приняли решение начать процесс беатификации Черного Лося, легендарного индейца из племени Дакота. До сих пор североамериканские индейцы имели только одну святую — Екатерину Текаквите, подвижницу-католичку XVII в.

Черный Лось (1863-1950 гг.) был двоюродным братом известного йндейского вождя по имени Неистовый Конь. В 9-летнем возрасте, когда имел лихорадку во время болезни, ему было некое видение, в результате которого индеец научился лечить людей. Практиковал традиционные индейские верования, его духовность была языческая. В 1876 году участвовал в битве на реке Литл Биг Хорн против американских солдат.

В 1887-89 гг. Черный Лось выступал в цирковых представлениях на тему Дикого Запада в Великобритании (также и перед королевой Викторией), Франции, Германии и Италии. Научился говорить по-английски.

После поражения племени Дакота в знаменитой бойне на ручье Вундед-Ни (во время сражения получил ранение бедра) проживал в резервации Пайн Ридж. В 30-40-х годах ХХ в. организовал представления о культуре Дакота.

После смерти первой жены, в 1904 году, Черный Лось был крещен под именем Николас, стал католиком. Катехизировал своих родственников и соплеменников, приведя сотни индейцев к крещению. В то же время он продолжал практиковать древние обряды своего племени. Его рассказы собрал Джон Нейгардт, который опубликовал их в изданной в 1932 г. книге «Черный Лось говорит».

По материалам Седмица.ру