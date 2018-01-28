Католические епископы Литвы разрешили верующим не соблюдать Великий пост в день 100-летия независимости

Литовская конференция епископов объявила, что освобождает католиков от необходимости поститься в первый «безмясной» день Великого день поста, который приходится в этом году на пятницу, 16 февраля, сообщает Delfi.

Независимость Литвы провозгласила 16 февраля 1918 года Литовская Тариба ― представительный орган, созванный осенью 1917 во время германской оккупации. 23 марта того же года первым государством, признавшим независимость Литвы, стала кайзеровская Германия. Признание литовского государства мировым сообществом произошло в 1920—1922 гг.

В своем заявлении католические иерархи напоминают, что Великий пост ― время подготовки к Пасхе ― является для верующих периодом молитвы и проявления особой любви к ближним. Одно из требований этого периода ― воздержание от мясных блюд. Поэтому во все пятничные дни Великого поста католики должны воздерживаться от мясных блюд.

«В этом году первая пятница Великого поста выпадает на 16 февраля, а это 100-летие Литвы. Эта дата важна и для Церкви. Независимую Литву создали верующие люди. С учетом этой радостной и значимой для нашей страны даты епископы призывают присоединиться к молитве благодарения за дар свободы 16 февраля и освобождают верующих от исполнения требований поста», ― цитирует издание текст заявления епископов.

«Давайте делиться друг с другом радостью независимости! Пусть ничто не омрачает вашу радость!», ― пишут епископы.

Отмечается также, что те католики, которые все же пожелают соблюдать пост в его первую пятницу, могут делать это с чистой совестью.

Источник: Rublev.com