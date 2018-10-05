Католическая Церковь во Франции участвует в дебатах вокруг закона о биоэтике

«Ребенок должен быть желанным как таковой, и его благо должно ставиться выше блага взрослых».

Католическая Церковь во Франции принимает активное участие в общественных дебатах вокруг пересмотра закона в области биоэтики. До конца текущего года французский парламент должен одобрить новый закон.

Епископы поместной Католической Церкви выступили с заявлением, в котором подчеркивают, что деторождение является «неотъемлемой частью достоинства человеческой личности». Поэтому оно не может быть предметом производства, торговли или инструментализации». В заявлении иерархов упоминаются такие проблемы, как избыточное количество эмбрионов, использование доноров, развитие либеральной евгеники. Епископы подчеркивают необходимость обеспечить «высший интерес ребенка»: «Ребенок должен быть желанным как таковой, и его благо должно ставиться выше блага взрослых».

Католическая Церковь во Франции предостерегает от рисков, связанных с доступом всех женщин к репродуктивным технологиям. Это, по их мнению, приведет к легализации суррогатного материнства.

«Научный прогресс в сочетании с краткосрочными индивидуальными интересами, — утверждают епископы, — не может оправдать создание общества, лишенного братства и внимания к самым слабым».

Источник: Vatican News