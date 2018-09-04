Католическая Церковь в России пока не приняла решения о литургическом почитании словацкой девушки, убитой советским солдатом

Российские католики еще не приняли решения об обязательном почитании 16-летней словацкой девушки Анны Колесаровой, убитой в годы войны советским солдатом за отказ вступить с ним в связь.

Как сообщалось, накануне Католическая Церковь Словакии причислила Анну к лику блаженных, то есть совершила акт беатификации, предваряющей канонизацию.

«Любой акт беатификции признается всей Католической Церковью, но это не означает обязательного литургического почитания человека во всем католическом мире. Католическая церковь в России пока не рассматривала вопроса о почитании этой святой в календаре», — сообщил корреспонденту «Интерфакс-Религия» в понедельник генсек Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Он уточнил, что многие святые почитаются только в местном календаре, и Анна Колесарова пока что тоже местночтимая блаженная, и хотя в будущем ранг ее почитания может расшириться, однако на данный момент литургическое почитание Анны является добровольным. Священник рассказал, что накануне за воскресной Мессой также ее помянул, считая, что эта девушка — «пример для всех католиков».

При этом собеседник агентства призвал не искать политической подоплеки в беатификации девушки, убитой советским солдатом.

«Беатификация и канонизация совершаются по религиозным мотивам, а не по политическим. В данном случае речь идет о таких добродетелях, как целомудрие, верность Евангелию, и никакой политики тут быть не может», — подчеркнул священник.

В качестве аналогичных примеров, когда при канонизации выносились за скобки политические моменты биографии человека, отец Игорь привел Папу Римского Пия IX, бывшего в свое время противником объединения Италии, а также Николая II, которого канонизировали не за решения, принятые им на императорском престоле, а за мученическую кончину и соответствие христианским добродетелям.