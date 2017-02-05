Католическая Церковь в Монголии отмечает своё 25-летие открытием трёх новых приходов

Более пятидесяти миссионеров и монашествующих из четырнадцати стран мира трудятся в Монголии, верные призванию углублять отношения с Богом и жертвовать собой ради ближних. Благодаря их служению Церковь в Монголии, которая готовится к празднованию 25-летия своей миссии в этой азиатской стране, в скором времени сможет официально обрести три новых прихода.

Об этом в интервью католическому информационному агентству Fides рассказал о. Проспер Мбумба, конголезский миссионер из Конгрегации Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии. Говоря о недавнем празднике Сретения Господня и Всемирном дне посвящённой Богу жизни, миссионер отметил: «Это было время размышлений для всех нас, собравшихся вокруг епископа Венсеслао Сельги Падильи, апостольского префекта Улан-Батора».

В торжественном богослужении принимала участие с. Нирмала из Конгрегации Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, которая поделилась своим опытом посвящённой Богу жизни. Индийская монахиня находится в стране уже более десяти лет из восемнадцати прожитых в рядах ордена. Сестра Нирмала отметила, что в прошлом году Католическая Церковь в Монголии праздновала рукоположение первого местного священника, а в этом году будет отмечать свой «серебряный юбилей»: двадцать пять лет миссии в бывшей социалистической стране.

«В сегодняшнюю католическую общину входят более тысячи крещённых монголов и сотни готовящихся принять Таинство Крещения катехуменов из шести приходов. По случаю юбилейных празднований три миссионерских центра будут возведены в ранг приходов. Это знак благословения Бога, Который любит народ Монголии», — подчеркнула монахиня.

Источник: Радио Ватикана