Католическая церковь осквернена в Сенегале

Дакар, 7 февраля. Католическая церковь св. Авраама в сенегальском городе Гедиавайе была осквернена неизвестными в ночь со 2 на 3 февраля. Власти страны решительно осудили акт вандализма.

В телефонном интервью для портала Cath.ch священник Эрик Тондуангу уточнил, что злоумышленники разбили статую Девы Марии, находившуюся в гроте во дворе храма. Прихожане подали заявление в полицию, и правоохранители начали расследование.

По сообщениям сенегальских СМИ, вандалы сначала проникли в саму церковь, а затем осквернили изваяние Девы Марии в церковном дворе. Статуя находилась ха стеклом, которое преступники разбили.

Как пишет газета «En Quête», 4 февраля, во время воскресной Мессы в церкви св. Авраама, бельгийскому священнику Херману Де Фриендту удалось «успокоить гнев прихожан и призвать их воздержаться от каких-либо акций возмездия и предоставить полиции возможность сделать свою работу».

В последнее время по Сенегалу, долгие годы считавшемуся «тихой гаванью» для различных религий, прокатилась волна осквернений культовых зданий и кладбищ. Вандалы не щадят ни мусульманские святыни, ни католические.

В мае 2017 неизвестные осквернили католическую церковь в восточном пригороде Дакара Мбао. В марте 2016 в городах Руфиск и Пикин был осквернены мусульманские и католические кладбища. С 15 марта по 15 апреля 2014 целый ряд актов вандализма был совершен по отношению к христианским церквам и кладбищам в провинции Казаманс на юге страны. В 2013 была осквернена церковь Девы Марии на северо-востоке от Дакара. В октябре 2012 было осквернено более 160 могил на католическом кладбище св. Лазаря в Дакаре. Двумя месяцами позже были разбиты статуи Христа и Богоматери в католической церкви в квартале Парсель-Ассени в Дакаре.

Нередко акты вандализма на кладбищах – как христианских, так и мусульманских – сопровождались колдовскими ритуалами.

В связи с последним актом вандализма МВД Сенегала выступило с заявлением, в котором от имени правительства решительно осудило этот инцидент, «представляющий угрозу общественному согласию и покушение на религиозную свободу».

Со своей стороны, организация «Джамра», объединяющая последователей умеренного ислама, выразила свое сочувствие Католической Церкви в Сенегале, охарактеризовав осквернителей как «врагов добрососедских отношений между последователями различных религий».

Источник: Благовест-инфо