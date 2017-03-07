Католический храм на Манхеттене передан коптской общине

Первая коптская литургия была совершена 5 марта в бывшей католической церкви на Манхеттене. Богослужение возглавил епископ Нью-Йорка и Новой Англии Давид, который планирует превратить этот храм в свой кафедральный собор.

Церковь Богоматери Мира, основанная выходцами из Италии, была закрыта в 2015 году в ходе укрупнения приходов католической архиепархии Нью-Йорка, пишет «Нью-Йорк таймс».

В апреле прошлого года глава епархии кардинал Тимоти Долан, находясь в Ватикане, представил Папе Франциску коптского епископа Давида – в ходе этой встречи обсуждался вопрос о передаче закрытого храма коптам. Затем последовала переписка Папы с коптским Патриархом Тавадросом II, который просил ускорить этот процесс. По словам кардинала Долана, понтифик дал свое благословение на передачу недействующей церкви древней общине, испытывающей преследования в Египте.

Коптский приход свв. Марии и Марка, разместившийся в церкви на Манхеттене, был основан иммигрантами из Египта в 1999 году. Основной язык богослужений – английский. До сих пор верующие собирались на молитву по частным квартирам и арендованным помещениям – каждую неделю на богослужениях присутствовало в среднем около 200 человек.

По словам члена совета общины Микки Рияда, католическая архиепархия предложила коптам на выбор четыре церковных здания. Выбор епископа Давида пал на храм Богоматери Мира, потому что он увидел на его фасаде крест, похожий на коптский, и воспринял это как знак свыше.

На первом этапе церковь сдана коптам в аренду сроком на один год, затем предполагается продать ее древневосточной общине.

В то же время бывшие прихожане церкви Богоматери Мира не в восторге от решения церковных властей – еще в 2015 году, когда было решено слить их общину с другим приходом, они подали иск в церковные судебные инстанции. Со своей стороны, епископ Давид не против, чтобы в храме молились и копты, и католики. Однако, подчеркивает он, такая схема сможет действовать только после окончательного приобретения церкви его епархией.

Источник: Благовест-инфо