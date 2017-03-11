Католическая Церковь Индонезии заявила о тревожном росте религиозной нетерпимости в стране

Глава Комиссии по делам мирян при индонезийской епархии Бандунг о. Паулюс Русбани Сетьяван прокомментировал тревожный доклад о состоянии религиозной свободы в стране, недавно опубликованный джакартским Институтом имени Абдуррахмана Вахида. «Если позволить разрастаться этим ядовитым тенденциям, то в конечном итоге они разрушат единство и целостность индонезийского народа», — заявил священник.

В докладе Центра мониторинга сообщается, что в течение 2016 года произошли 204 эпизода и 313 актов насилия против общин верующих, прежде всего против религиозных меньшинств. Это примерно на 7 процентов больше по сравнению с 2015 годом, когда число зарегистрированных правонарушений составило 190 эпизодов и 249 актов насилия. Согласно информации джакартского Института, число правонарушений уже в первые месяцы 2017 года возросло ещё на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом. Что касается географического распределения нарушений, наибольшее количество эпизодов (46) произошло в провинции Западная Ява, затем, на Суматре (36 эпизодов), а также в столичном округе Джакарты (23 эпизода).

Доклад о религиозной свободе вызвал резонанс в индонезийской христианской прессе и в местных католических общинах. По словам о. Паулюса Сетьявана, «некоторые правонарушения, которые, в свою очередь, заражают общество вирусом нетерпимости и насилия, являются результатом наставлений некоторых религиозных и политических лидеров, заявляющих о так называемом превосходстве одной общины по отношению к другой». Кроме того, «очень печально и серьёзно, что даже некоторые преподаватели в государственных школах — намеренно или несознательно — разжигают в индонезийском обществе нетерпимость и дискриминацию. Однако подлинным лицом Индонезии, — по словам священника, — является мирное сосуществование, открытость и толерантность».

Источник: Радио Ватикана