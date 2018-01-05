Католическая Церковь Германии посвятит 2018 год теме брака как церковного таинства

«Вместе навсегда. На пути таинства брака» — этой теме были посвящены мероприятия, которые состоялись в католических епархиях и приходах Германии по случаю праздника Святого Семейства, который отмечался в воскресенье, 31 декабря 2017 года. Эта же тема будет сопровождать пастырскую деятельность Католической Церкви в Германии в течение всего нового 2018 года, сообщило Ватиканское Радио.

Отвечая на призыв Папы Франциска, содержащийся в Апостольской экзортации «Amoris laetitia», как можно больше привлекать христианскую общину в сопровождение будущих супругов и уже существующих супружеских пар, Епископская конференция Германии подготовила специальное руководство по этой тематике, которое предлагает некоторые «мысли, побуждения и предложения», освещая, в частности опыт уже внедряемых в жизнь инициатив. Кроме того, в документе можно найти материалы, которые помогут понять, чем является христианский брак, организовывать и проводить молитвы и мероприятия, посвященные теме супружества.

В предисловии к руководству Берлинский архиепископ Хайнер Кох, который возглавляет комиссию германского епископата по делам супругов и семьи, напомнил, что прошлогодняя дискуссия вокруг темы распространения светского брачного права на однополые пары показала, что «многие не понимают нашего понятия христианского супружества». Это и побудило разработать и предложить материалы, которые, начиная от приходов, побуждают верующих задуматься на тему, которую в наше время нельзя считать чем-то само собой разумеющимся, отметил иерарх.

Источник: Седмица.ру