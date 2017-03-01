Католическая Церковь Филиппин укрывает наркоманов от преследований властями

Католическая Церковь Филиппин укрывает наркоманов от преследований властями

Март 01, 2017

на Филиппинах укрывает людей, которые могут стать жертвами объявленной президентом страны борьбы с потребителями и распространителями наркотиков, пишет британская газета The Guardian.

Ранее католическое духовенство Филиппин осудило казни наркоторговцев, призвав граждан не оставаться равнодушными к происходящим массовым убийствам. Согласно данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте 30 июня 2016 года в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе, в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

«Я был сторонником борьбы с наркотиками, но совсем не ожидал такого результата», — рассказал газете священник Жильберт Биллена, который помогает наркоманам укрываться от преследований.

Верующие, по его словам, заранее предупреждают возможных жертв о планируемых облавах, а также помогают им укрыться. Также Католическая Церковь содействует им в поиске работы.

Ранее власти Филиппин заявили, что расформируют все подразделения наркополиции на фоне вскрывшихся фактов злоупотреблений, однако президент Дутерте отметил, что продолжит полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики.

 

Источник: РИА Новости

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