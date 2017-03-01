Католическая Церковь Филиппин укрывает наркоманов от преследований властями

Католическая Церковь на Филиппинах укрывает людей, которые могут стать жертвами объявленной президентом страны борьбы с потребителями и распространителями наркотиков, пишет британская газета The Guardian.

Ранее католическое духовенство Филиппин осудило казни наркоторговцев, призвав граждан не оставаться равнодушными к происходящим массовым убийствам. Согласно данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте 30 июня 2016 года в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе, в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

«Я был сторонником борьбы с наркотиками, но совсем не ожидал такого результата», — рассказал газете священник Жильберт Биллена, который помогает наркоманам укрываться от преследований.

Верующие, по его словам, заранее предупреждают возможных жертв о планируемых облавах, а также помогают им укрыться. Также Католическая Церковь содействует им в поиске работы.

Ранее власти Филиппин заявили, что расформируют все подразделения наркополиции на фоне вскрывшихся фактов злоупотреблений, однако президент Дутерте отметил, что продолжит полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики.

Источник: РИА Новости