Католическая община Москвы и столичные власти договорились о мировом соглашении по поводу зданий в Милютинском переулке

Католическая община Москвы, добивающаяся законной передачи ей в собственность четырех зданий в Милютинском переулке (храмовый комплекс церкви свв. апп. Петра и Павла), готовит с представителями Правительства Москвы мировое соглашение по этому вопросу. «Наконец-то мы договорились о мировом соглашении!» — сообщил журналистам 17 августа настоятель прихода Петра и Павла о. Игорь Ковалевский, генеральный секретарь Конференции католических епископов России.

Он напомнил, что архитектурный ансамбль был возведен в середине XIX в. в Милютинском переулке на участке, приобретенном Римско-Католической Церковью. Католическая община финансировала строительство костела и четырех зданий возле него, которые занимали богадельня, дом причта, женское училище, библиотека и благотворительное общество. Все документы о покупке участка, о строительстве и вложенных в него средствах сохранились в архивах и были представлены в Правительство Москвы в 2013 г., когда архиепархия впервые обратилась с просьбой передать ей комплекс.

В просьбе было отказано, и началось долгое судебное разбирательство. 26 мая 2017 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск архиепархии Божией Матери в Москве к Правительству Москвы и признал четыре здания в Милютинском переулке имуществом религиозного назначения, подлежащим передаче католической епархии. «Мы выиграли процесс», — сказал о. Игорь, добавив, однако, что решение в силу не вступило, поскольку ответчик – Правительство Москвы и департамент имущества – подали апелляцию.

Как отметил о. Игорь, католическая община неоднократно предлагала заключить мировое соглашение по этому конфликтному вопросу, и наконец она была услышана: стороны договорились, что на ближайшем судебном заседании, намеченном на 28 августа, они будут ходатайствовать о переносе заседания с тем, чтобы в течение сентября выработать текст мирового соглашения, согласно которому «имущество религиозного назначения» будет передано общине.

«Ватикан знает о нашем суде», – заявил о. Игорь на пресс-конференции, посвященной предстоящему визиту госсекретаря Ватикана в Россию. Священник выразил надежду, что этот визит поможет улучшить отношение российских властей разного уровня к католическим общинам, которое можно признать «в целом хорошим».

Источник: Благовест-инфо