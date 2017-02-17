Католическая монахиня представила книгу о православном религиозном философе

Презентация книги католической монахини, сестры Терезы Оболевич «Семен Франк. Штрихи к портрету философа» (М.: Издательство ББИ, 2016) состоялась 14 февраля в Доме-музее А.Ф. Лосева на Арбате. Помимо своей книги, с. Тереза представила также доклад, посвященный «пересечению судеб» А.Ф. Лосева и С.Л. Франка, озаглавленный цитатой из Лосева: «Франк очень ценил меня». Тереза Оболевич – профессор философии, заведующая кафедрой философии религии Папского университета Иоанна Павла II в Кракове (Польша), автор более 150 публикаций, в том числе шести книг, посвященных русской философии, истории философии, проблеме отношений между верой и знанием.

По словам с. Терезы, Семен Франк – ее любимый философ, она полностью согласна с ним в его представлениях о Боге, о молитве и ощущает свое «отождествление» со взглядами православного мыслителя: «Он философски говорит о том, что я переживаю». «Смирение перед лицом Истины», «предельная искренность и непрекращающийся поиск» – так характеризует исследовательница работы своего героя.

В новой книге автор не ставила задачу написать новую биографию Франка (1877-1950), к его 140- летию она выпустила книгу с подзаголовком «штрихи к портрету», т.к. не могла не поделиться с научным сообществом новыми фактами, обнаруженными в работе с архивными документами. Новая книга написана на основе исследования части так называемого Бахметьевского архива, который хранится в Колумбийском университете. Он содержит рукописи Франка, его переписку, фотографии, личную Библию – всего 3700 единиц хранения. Изучение этого корпуса документов – дело будущего и, конечно, не только одной с. Терезы. Она утверждает, что изучение таких значительных философов, как Франк, – это «соборное дело многих исследователей».

В первой части книги с. Тереза рассматривает эволюцию взглядов Франка в аналитическом ключе, прослеживая творческий и духовный его путь: от марксизма – к идеализму, от кантианства к онтологизму. В становлении Франка-философа известную роль сыграло его знакомство с А.Ф. Лосевым, их диалог о Непостижимом, этому посвящена одна из глав первой части. «Непостижимое» – так называется одна из самых известных работ Франка, которая более всего близка автору книги – она переводила этот текст на польский язык. Параллели в рассуждениях Франка и Лосева занимают исследовательницу: она отметила, что Франк стал одним из духовных учителей Лосева, что оба философа испытывали большое влияние Николая Кузанского, для них обоих богословие было не интеллектуальными построениями, а «разговором с Богом, молитвой, философским осмыслением христианского опыта». Отметим, что в 2014 г. в издательстве ББИ вышло историко-философское исследование с. Терезы Оболевич «От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева».

Вторая часть книги раскрывает через эпистолярное наследие Франка основные вехи его жизни после высылки из России на знаменитом «философском пароходе»: круг его общения в эмиграции, эволюцию взглядов. В переписке Франка заметно прослеживается тема межрелигиозного и межконфессионального диалога, а в особенности – отношения философа к католичеству, которое исповедовали его сын и сводный брат. Отдельная глава посвящена теме Пасхи как одному из постоянных религиозных мотивов мысли Франка. По словам автора книги, Франк «выражает духовный опыт с точки зрения православной традиции, но при этом остается широко мыслящим, универсальным философом». «Опыт, пропущенный через призму восточнохристианской традиции, работает в парадигме западной традиции», — так характеризует исследовательница одну из особенностей богословия Франка.

С разрешения внука Семена Франка диакона Петра Скорера в книге впервые опубликованы три архивных материала. Сестра Тереза пояснила: это письмо дочери Наталье Скорер, потерявшей мужа, где Франк «очень трогательно, по-отечески, с любовью выражает свое отношение к смерти в пасхальном свете»; письмо к Вяч. Вс. Иванову и речь Франка в Берлине в 1926 г.на заседании Русского Академического Союза, в которой он объясняет, почему остался верным Московскому патриархату и не перешел в Русскую зарубежную Церковь (РПЦЗ). Это решение философ обосновывает, прежде всего, с юридической точки зрения: он считал Московскую патриархию законной преемницей Синодальной Российской Церкви, а РПЦЗ воспринимал как раскольничье образование. «Франк был одним из немногих, кто остался в Московской Церкви; в основном, русские философы в эмиграции перешли в РПЦЗ», – отметила с. Тереза.

«Идеи Франка, как и способ их выражения, заставляют… более глубоко ставить вопросы жизни, заглядывая за пределы шумных, дерзких материалистических ценностей, которые так сильно доминируют в нашем мире», – пишет в введении к книге с. Терезы известный исследователь Франка профессор Филип Буббайер (Кентский университет).

На презентации выступили ректор ББИ св. апостола Андрея Алексей Бодров и проректор ББИ Ирина Языкова, которые говорили о большом интересе участников летних институтов ББИ к курсу лекций с. Терезы Оболевич по русской религиозной философии и выражали надежду на продолжение сотрудничества с ней.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо