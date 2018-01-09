Католическая и протестантская Церкви Германии опубликовали «Духовные рекомендации» для немецких олимпийцев

Поместная Католическая и протестантская Церкви Германии опубликовали «Духовные рекомендации» для немецких спортсменов, которые с 9 февраля будут принимать участие в Олимпийских и Параолимпийских играх в Южной Корее. На страницах брошюры — библейские тексты, молитвы, размышления, а также информация о христианах в Южной Корее.

В предисловии к изданию президент Немецкой епископской конференции кардинал Рейнхард Маркс и президент Совета протестантской Церкви Германии епископ Генрих Бедфорд-Штром пишут:

«Любовь к спорту объединяет людей, народы, культуры и религии, — пишут иерархи. — Олимпийские игры основаны на идее пересечения границ в честных соревнованиях, примирения враждебных столкновений и поддержания мира». В частности, спортсмены, которые готовятся к соревнованиям с максимальной отдачей, нуждаются в перерывах, и данная брошюра призвана этому помочь».

По сообщению Немецкой епископской конференции, в эти дни книгу «Духовных рекомендаций» получат все олимпийские атлеты. Во время соревнований в Южной Корее немецких спортсменов будут сопровождать евангелистский пастор Томас Вебер и католический священник Юрген Хюнтен; рядам с параолимпийцами будет находиться пастор Кристиан Боде.

Источник: Радио Ватикана