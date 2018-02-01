Катехизическое наставление Папы на общей аудиенции: субъективный выбор литургических чтений недопустим (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 31 января Папа продолжил объяснение различных аспектов Святой Мессы: на этот раз он посвятил катехизическое наставление Литургии Слова, на которой Слово Божье становится живым словом, «обращенным к нам здесь и сейчас», если мы внимаем ему с верой.

Сам Бог вступает в диалог со Своим народом, поэтому на Литургии запрещен субъективный выбор чтений: литургические чтения из лекционария, провозглашаемые по всему миру, содействуют церковному общению, сопровождая путь всех верных Католической Церкви.

Когда мы собираемся и слушаем то, что Бог намерен сказать и сделать, недопустимо теряться в пустых, легкомысленных комментариях: необходимо в безмолвии открыть сердце и слушать Слово, чтобы затем претворять в жизнь то, что мы услышали:

«Нам необходимо его слушать: это вопрос жизни, как прекрасно напоминает меткое выражение о том, что не хлебом единым жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божиих. Эту жизнь дает нам Слово Божье. В этом смысле мы говорим о Литургии Слова как о трапезе, накрытой Господом для того, чтобы насыть нашу духовную жизнь».

Ответный Псалом, продолжил Папа, призван способствовать размышлению над услышанным в первом литургическом чтении. Поэтому уместно сопровождать Псалом пением, по меньшей мере припева. Литургическое провозглашение чтений, еще раз напомнил Папа, выражает и укрепляет церковное общение, сопутствуя всем вместе и каждому по отдельности.

«Этот факт объясняет, почему некоторые субъективные решения, такие как решение пропустить чтения или заменить их небиблейскими чтениями, должны быть запрещены. Но я слышал, что кое-кто читает новость из газеты, так как это новость дня. Нет! Замена Слова другими вещами обедняет и компрометирует молитвенный диалог между Богом и Его народом».

Важно также осознавать значение амвона и использования лекционария, равно как наличие хороших чтецов и псалмопевцев: они должны готовиться к Литургии и упражняться, способствуя таким образом «атмосфере чуткого молчания». Слово Божье – это незаменимая помощь для того, чтобы не заблудиться, это светильник на нашем пути:

«Как бы мы смогли пройти наше земное странствие, с его трудностями и испытаниями, если бы мы регулярно не питались и не просвещались Словом Божиим, которое звучит на Литургии? Конечно, недостаточно слушать ушами, — семя Божественного Слова нужно принимать сердцем, позволять ему приносить плод. Слово Божье проходит путь внутри нас. Мы слушаем его ушами, оно проходит через сердце, — не остается в ушах, а должно войти в сердце, а из сердца – в руки, через добрые дела. Такой путь проходит Слово Божье: от ушей к сердцу и к рукам».

В конце аудиенции Папа напомнил, что сегодня Церковь празднует память святого Иоанна Боско, отца и наставника молодежи, и призвал молодых людей «смотреть на него как на образцового воспитателя».

Источник: Радио Ватикана