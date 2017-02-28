Карнавал с блинами у отцов-францисканцев в Новосибирске

И не только с блинами, но и с конфетами, пирожками, бубликами, булочками, печеньем-вареньем, вкусным чаем и горячим кофе. А также с играми, танцами, песнями, шутками и отличным настроением.

Каждый год приходская община храма Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы празднует «жирную неделю» – традиционное время подготовки к Великому Посту, самому длинному и суровому в уставной жизни Церкви. В этом году наступает он в ближайшую, («Пепельную») среду 1 марта и подарит нам особое благодатное время покаяния и очищения.

А перед Пепельной средой, пока ещё есть время для беззаботности и веселья, верные и их пастыри пользуются моментом, чтобы все члены общины смогли почувствовать свою идентичность, действительную общность, разделить друг с другом горячий восторг и сердечную радость.