Каритас: ситуация в разоренном войной Алеппо выглядит как пост-апокалиптическая

Один из представителей благотворительной католической организации Caritas, который только что вернулся из сирийского города Алеппо, рассказал о «катастрофическом опустошении и гуманитарном кризисе, которые находятся за пределами человеческого воображения» и наблюдаются во многих областях на востоке страны. Разрушения города настолько чудовищны, что создается впечатление, будто он подвергся ядерной бомбардировке.

Патрик Николсон является руководителем по коммуникациям Caritas Internationalis и только что вернулся из поездки в разоренный войной город. В интервью корреспонденту Радио Ватикана он описал увиденное, особенно в восточной части Алеппо, как «пост-апокалиптические сцены» — из-за степени разрушения — и поделился шокирующей историей о том, как он обнаружил 6 беспризорных детей, в том числе совсем маленького ребенка, живущих самостоятельно среди обломков своего разбомбленного дома.

Каритас и другие учреждения по оказанию помощи продолжают бить тревогу по поводу отчаянного гуманитарного кризиса в сирийском городе Алеппо, который был одним из главных сражений во время гражданской войны в стране. Почти 1,8 миллиона человек по всему городу, находившемуся до декабря 2016 года в руках боевиков, не имеют доступа к питьевой воде, перебиваются крайне скудным количеством пищи, живут без электричества и отопления. Целые районы превратились в руины свирепостью боевых действий.

Николсон стал свидетелем последствий многих стихийных бедствий, таких как цунами в 2006 году и ряд землетрясений. Но масштабы ущерба и разрушений, которые ему довелось увидеть в Алеппо, особенно на востоке города, были «самыми страшными и чудовищными» ​​из всего, что он когда-либо видел.

Описывая опустошение города как «мрачное» и «за пределами человеческого воображения», он сказал, что многии из жителей города не хватает предметов первой необходимости, чтобы выжить, таких, как еда, чистая вода, отопление, надлежащее жилье, доступ к медицинской помощи и все они отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи. Во время посещения одного дома к дому в восточной части Алеппо с другими сотрудниками Каритас, Николсон рассказал, как они обнаружили семью из 6 маленьких детей, самому старшему из которых — 12 лет, а самому младшему — только 9 месяцев, которые жили сами по себе, без родителей, среди обломков разбомбленного дома. Николсон назвал младенца чудо-ребенком, в частности, потому, что ему удалось выжить в этой «ужасающей ситуации».

В то же утро они нашли другую группу из 3-х детей, проживающих самостоятельно в подобных же обстоятельствах. Специалисты Каритас утверждают, что очень много детей младшего возраста вынуждены самостоятельно бороться за выживание среди обломков их разрушенных домов на востоке Алеппо.

Несмотря на эту невероятно мрачную ситуацию, Николсон сказал, что он был вдохновлен самоотверженностью многих людей в Алеппо, которые стремятся оказать помощь даже тем, кто, вроде, не имеет к ним никакого отношения. Сами жители способствуют скорейшему налаживанию мирной жизни, воссоздавая между людьми атмосферу примирения в городе, который стал ярким символом горечи и жестокости гражданской войны в Сирии.