«Каритас» Испании выделила 2 млн евро для помощи бедным на разных континентах

В этом году благотворительные проекты испанского католического фонда «Каритас» направлены в 13 стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. По решению поместной Церкви около 2 миллионов 240 тысяч евро выделены на борьбу с нищетой и на защиту достоинства более тридцати тысяч нуждающихся по всему миру.

Один миллион 400 тысяч евро получат более десяти тысяч человек в шести странах Латинской Америки. «Каритас» Испании одобрила проекты по улучшению качества жизни самых уязвимых слоёв населения на Гаити и в Никарагуа, проекты по продовольственной безопасности в Доминиканской Республике, помощь пострадавшим от наводнения в Перу и Боливии. Испанские католики направят финансовую помощь Церкви в Гондурасе, особенно для поместного пенитенциарного служения и укрепления приходских структур по всей центральноамериканской стране.

«Каритас» Греции получит из Испании помощь в размере 189. 000 евро в поддержку проектов помощи для четырёх тысяч мигрантов, беженцев и нуждающихся местных жителей.

В Азии около 171.000 евро будут выделены на реализацию проектов в Мьянме и Таиланде для предотвращения торговли людьми, а также для помощи мигрантам: всего заботой будут охвачены более одиннадцати тысячи человек.

Кроме того, испанский благотворительный фонд будет финансировать образовательные и миротворческие проекты в Южном Судане, программы по снижению рисков стихийных бедствий в Мозамбике, проекты по продовольственной безопасности в Сенегале и по институциональной стабилизации в Мавритании. Для стран Африки «Каритас» Испании выделит в общей сложности полмиллиона евро в пользу более четырёх тысяч нуждающихся.

Источник: Радио Ватикана