«Каритас» Азии поддержал мелких фермеров в Индии

На днях в Нью-Дели был представлен новый проект азиатского отделения Папского благотворительного фонда «Каритас».

Цель кампании «Safbin» (Smallholder Adaptive Farming and Biodiversity Network) — поддержка мелких фермеров и увеличение их доходов. По словам бывшего главы индийской Комиссии по сельскохозяйственным издержкам и ценам (CACP) Таджамула Хака, «вся Южная Азия зависит от мелких фермеров, каждый из которых обрабатывает менее двух гектаров земли. Среднегодовой доход фермеров в Индии составляет около 1.000 долларов, в то время как в Южной Корее и Японии они зарабатывают гораздо больше, в некоторых случаях — до 100 тысяч долларов». Фонд «Каритас» стремится помочь индийским землевладельцам достичь того же уровня.

Проект «Safbin» является частью более широкой гуманитарной программы, реализация которой охватывает период с 2018 по 2022 год с амбициозной целью покончить с голодом в Южной Азии к 2030 году. В кампании участвуют четыре страны: Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан. Координацию работ и экономическую поддержку проекта возьмут на себя отделения «Каритас» в Австрии и Швейцарии, а также азиатский филиал Папского фонда. Всего в Азии будет задействовано около 40 тысяч человек.

Среди целей нового проекта — передача передового опыта, обеспечение продовольственной безопасности сельского населения, а также исследования, которые будут проводиться в хозяйствах местных фермеров. Организаторы планируют уделить особое внимание адаптации методов земледелия к растущим климатическим изменениям и созданию сети организаций, учёных и производителей, которые будут делиться друг с другом опытом и решениями.

Комментируя новый проект, директор индийского отделения «Каритас» о. Пол Мунджели отметил, что католический фонд хочет помочь мелким фермерам объединиться в коллективы, для гарантии качества продукции. По словам директора, «необходимо стимулировать спрос на продукцию со стороны рынка и напрямую связывать потребителей с сельскими производителями»: такие шаги внесут важный вклад в рост биоразнообразия сельского хозяйства и помогут сохранить окружающую среду.

Источник: Vatican News