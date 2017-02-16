Кардиналы обсудили ватиканские СМИ и судебные учреждения

Заседание Совета кардиналов по помощи Святейшему Отцу в управлении Церковью прошло в Ватикане с 13 по 15 февраля 2017 года и было посвящено дальнейшему рассмотрению вопросов, связанных с совершенствованием служения дикастерий Римской курии в соответствии с общей миссией Церкви.

В ходе заседания речь шла в основном о работе конгрегаций (по евангелизации народов, по делам Восточных Церквей) и Папского совета по межрелигиозному диалогу. Кардиналы начали обсуждать вопрос «диаконии справедливости» и поэтому значительная часть дискуссий была посвящена Ватиканским судебным структурам: Апостольской пенитенциарии, Верховному трибуналу Апостольской сигнатуры и Трибуналу Римской Роты. Обсуждался также процесс выбора кандидатов на епископское служение.

Префект Секретариата по экономическим вопросам кардинал Джордж Пелл рассказал о работе, ведущейся в сфере полного осуществления экономической реформы, уделив особое внимание проблеме отбора персонала и человеческим ресурсам.

В свою очередь префект Секретариата по коммуникации о. Дарио Вигано представил отчет об осуществлении реформы в сфере коммуникации Святейшего Престола, в частности о включении Ватиканского радио и Ватиканского телевизионного центра в дикастерию, которую он возглавляет. Начались рабочие встречи с Госсекретариатом, Секретариатом по экономическим вопросам, Администрацией имущества и кадровой службы Св. Престола с целью сопровождения этого этапа реформы. Кроме того, был представлен план реструктуризации радиочастот и новые принципы работы в мире социальных сетей и масс-медиа. Обсуждался проект реформы Ватиканского издательства.

Следующее заседание Совета кардиналов намечено на 24-26 апреля 2017 года. Оно также состоится в Ватикане.

По материалам Radio Vaticana