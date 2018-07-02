Кардинал Вальтер Каспер встретился с Патриархом Болгарским Неофитом

25 июня 2018 года кардинал Вальтер Каспер, бывший глава Папского совета по содействию христианскому единству, встретился с Патриархом Болгарским Неофитом. Встреча состоялась в здании Софийского собора в столице Болгарии, сообщает Седмица.ру со ссылкой на официальный сайт Болгарской Патриархии.

Во встрече также приняли участие митрополит Западно- и Среднеевропейский Антоний; епископ Мельнишский Герасим, секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви; епископ Белоградчишкий Поликарп, викарий митрополита Софийского и другие болгарские священнослужители.

Кардинал Вальтер Каспер — почетный председатель Папского совета по содействию христианскому единству. Он посетил Болгарию по случаю праздника святых апостолов Петра и Павла, который Болгарская Православная Церковь отмечает по новому стилю — 29 июня. Кардинал Каспер передал поздравление от имени Папы Франциска Болгарскому Патриарху Неофиту и Священному Синоду Болгарской Православной Церкви.

В ходе встречи стороны подчеркнули традиционно хорошие отношения, сложившиеся между Болгарской Православной церковью и Римско-католической Церковью. Патриарх Неофит и кардинал Каспер отметили факт пожертвования Ватиканом Русенско-Доростольской епархии Болгарской Православной Церкви мощей св. Георгия Победоносца и св. Дасия Доростольского, а также предоставление ряда католических храмов в пользование болгарских православных общин в различных странах Европы.

«Святые делают общение между двумя Церквями возможным, учитывая нашу общую историю в первом тысячелетии», — сказал кардинал Каспер.

В ходе переговоров стороны также отметили решающую роль семьи, которая является основой каждого общества. Обсуждались также проблемы, стоящие перед современной Европой и обществом, касающиеся человеческого достоинства и миграции.

По окончании встречи Патриарх Неофит и кардинал Каспер обменялись подарками и выразили пожеланием еще более тесного сотрудничества между Болгарской Православной и Католической Церквями.