Кардинал Торан: христиане и мусульмане против религиозного экстремизма

Святейший Престол и мусульманский университет Аль-Азхар вновь заявили о своей решимости вести борьбу с религиозным экстремизмом. Об этом говорилось на семинаре, который на днях завершился в столичном университете Египта Аль-Азхар, главном учебном заведении ислама суннитского направления. В научной встрече принимала участие делегация Папского совета по межрелигиозному диалогу во главе с кардиналом Жан-Луи Тораном, президентом ватиканского департамента. Это событие произошло через девять месяцев после исторической встречи в Ватикане между Папой Франциском и верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом Аль-Тайибом.

Перед микрофонами Радио Ватикана кардинал Торан отметил, что конференция в Каире стала новым этапом в межрелигиозных отношениях. Стороны сознательно не упоминали о проблемах, оставшихся в прошлом, но говорили о взаимном желании сотрудничать «сегодня и завтра». По словам кардинала, это конкретный шаг вперёд на общем пути:

«Мы пришли к согласию в оценке серьёзности ситуаций насилия, а также в необходимости передавать ценности молодым поколениям. Мы искали причины насилия, и все согласились, что незаконно ссылаться на религию для оправдания насилия».

Кардинал Торан отметил, что католики и мусульмане должны продолжать начатый путь, и чем больше возрастает и становится серьёзным насилие, тем больше нужны встречи такого рода. Такой диалог — подлинный дар всему человечеству, который свидетельствует о возможности совместных начинаний. Террористы хотят показать невозможность жить вместе с мусульманами, отметил кардинал, мы же вместе с мусульманами утверждаем обратное.

Источник: Радио Ватикана