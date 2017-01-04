Кардинал Тимоти Долан примет участие в инаугурации президента США Дональда Трампа

Католический архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан (Timothy Dolan) будет одним из шести религиозных деятелей, которые произнесут молитвы и чтения Священного Писания во время торжественной церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post.

“Я имею честь быть приглашенным совершить чтение из Священного Писания на предстоящей торжественной инаугурации президента и надеюсь просить, чтобы всемогущий Бог вдохновлял и вел нашего нового президента и продолжал благословлять наш великий народ”, — объявил кардинал Долан.

Между тем, во время кампании по выборам президента США Нью-Йоркский архиепископ был весьма критически настроен по отношению к публичным заявлениям Трампа об иммиграции и необходимости ее радикального ограничения.

Другими религиозными лидерами, которые примут участие в церемонии инаугурации президента Трампа, будут пастор Франклин Грэм (Franklin Graham), раввин Марвин Хир (Marvin Hier), пасторы Уэйн Джексон (Wayne Jackson) и Сэмюэль Родригес (Samuel Rodrigue), а также теле-проповедник Паула Вайт (Paula White).

Источник: Седмица.ру