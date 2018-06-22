Кардинал Шенборн разъяснил свое отношение к проблеме женского священства

Кардинал Кристоф Шенборн, архиепископ Венский и примас Католической Церкви Австрии, разъяснил свои взгляды по вопросу о рукоположении женщин в священный сан, сказав, что появление женщин-священников станет чревато для католицизма «слишком глубокими изменениями». Однако он сообщил о своей поддержке введения чина диаконисс, — сообщает Седмица.

В интервью австрийскому новостному сайту «OE24», которое цитирует издание британских католиков «Сatholic Нerald», архиепископ Венский сказал, что, хотя в ранней Церкви существовали дьяконы-женщины, он «не предвидит появления в будущем в Католической Церкви женского священства». «В первые столетия были диаконисы, которые могли бы быть вновь введены, но в Католической Церкви никогда не было ‘священниц’. Это было бы слишком глубоким посягательством на 2000-летнюю традицию, и даже Папа Франциск сказал: ‘Это не предусмотрено’», — подчеркнул кардинал Шенборн.

Кардинал ранее вызвал бурные споры после того, как сказал, что Папа Римский «сам не может решить», разрешено ли рукоположение женщин в священный сан. «Поставление [женщин] — это вопрос, который, безусловно, может быть разрешен только Собором», — сказал прелат в интервью «Die Presse». «Папа не может решить это сам. Это слишком большой вопрос, чтобы его можно было уладить с Папского Престола», — резюмировал Шенборн. Вскоре после этого высказывания Венского архиепископа именованный кардиналом Луис Ладариа, префект Конгрегации вероучения, опубликовал в официальной газете Ватикана «L’Osservatore Romano» строго сформулированную статью, заявив, что запрет на поставление женщин в священный сан является «окончательным».

«Вызывает серьезную озабоченность то, что в некоторых странах всё еще раздаются голоса, которые ставят под сомнение окончательный характер этой доктрины», — написал в своей статье кардинал Ладариа. «Посев этих сомнений создает серьезную путаницу среди верующих не только относительно порядка совершения Таинства как части Божественного устроения Церкви, но и относительно того, что обычный магистерий якобы может толковать католическое учение безошибочным образом», — добавил иерарх.