Кардинал Сандри: CCEO — инструмент для будущего Восточных Католических Церквей

В Риме, в Папском Восточном институте, состоялся научный симпозиум, посвящённый 25-летию вступления в силу Кодекса канонического права Восточных Церквей и столетнему юбилею ватиканской Конгрегации по делам Восточных Церквей.

В своей речи на конференции префект этого департамента кардинал Леонардо Сандри отметил, что «Кодекс канонического права Восточных Церквей призван быть инструментом для будущего Восточных Католических Церквей», дабы они возвратились к своим подлинным корням, стали «истинными свидетелями собственной церковной традиции» и внесли свой вклад в развитие католичества, особенно там, «где они были временно исключены историческими обстоятельствами» из путей Вселенской Церкви.

Ватиканский иерарх говорил о длительном процессе подготовки Кодекса канонического права Восточных Церквей, который был опубликован в 1990 году. В завершение своего выступления кардинал Сандри напомнил о motu proprio Папы Франциска «De concordia inter Codices» от 15 сентября 2016 года; в этом документе Святейший Отец призвал к более широкой согласованности Кодекса канонического права Католической Церкви латинского обряда и Кодекса канонического права Восточных Католических Церквей.

Источник: Радио Ватикана