Кардинал Пьетро Паролин: Католическая Церковь и РПЦ ведут братский диалог

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин начинает свою первую поездку в Россию. С момента последнего визита второго в Ватикане лица после Папы Римского прошло шесть лет — предшественник Паролина кардинал Тарчизио Бертоне был в РФ в 2011 году еще при понтификате Бенедикта XVI. В эксклюзивном интервью ТАСС высокопоставленный иерарх Римско-Католической Церкви рассказал об отношениях с РПЦ, значении встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дальнейшем развитии экуменического диалога, а также о видении Святейшего Престола актуальных проблем современности и подходах к их решению.

— Ваше Высокопреосвященство, вы впервые отправляетесь в Россию качестве государственного секретаря Ватикана. Что запланировано в ходе этого визита? Вы встретитесь с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Президентом РФ Владимиром Путиным? Вы выступаете одновременно в двух качествах — высокопоставленного представителя Римско-Католической Церкви, а также премьер-министра Святейшего Престола. Как, на ваш взгляд, можно охарактеризовать нынешние отношения между католиками и православными, между Римско-Католической Церковью и Московским патриархатом, а также отношения между Ватиканом и Россией?

— Идея визита в Россию прорабатывалась давно, и он пройдет с 20 по 24 августа. 23 августа в программе — встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. Днем раньше у меня состоится беседа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 21 августа я встречусь с католическими епископами в России и тем же вечером возглавлю мессу для московской католической общины в соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии. Состоится и встреча с Патриархом Кириллом, а также беседа с митрополитом Волоколамским Иларионом.

Как вы верно подметили, Святейший Престол одновременно исполняет как духовную, так и дипломатическую роль. Поэтому ватиканская дипломатия имеет особый характер. И она не опирается на иные силы, кроме как на заботу и опеку о каждом человеке и о каждом народе посредством диалога. С учетом именно этих аспектов со своими собеседниками в России я буду обсуждать вопросы, представляющие обоюдный интерес, и кризисы в разных регионах мира, как далеких, так и совсем близких. Беседа с главой РПЦ свидетельствует об открытости, которая появилась в последние годы и ознаменовалась исторической встречей в Гаване в прошлом году.

Тогда Папа Франциск и Патриарх Кирилл говорили о сближении как о совместно проходимом пути. В той степени, в которой мы проходим этот путь вместе и ведем братский диалог, позволяет ощущать мгновения единства. Этот путь требует поиска правды, а также любви, терпения, настойчивости и решимости.

— Историческая встреча в Гаване Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стала импульсом к лучшему взаимопониманию? Каковы будущие шаги в развитии экуменического диалога и перспективы еще большего сближения двух Церквей?

— [Встреча] стала первым шагом, которого давно ждали. Эта встреча не только укрепила все более частые и имеющие конкретное наполнение контакты представителей Католической и Русской Православной Церквей, но и послужила тому, чтобы по-новому взглянуть не на расхождения прошлого и их причины, хотя их последствия отчасти негативно сказываются и сейчас, но на ту общность, столь желаемую и к которой мы так стремимся, ту, что требует от нас исповедуемое нами Евангелие. Очень важно, что существует этот взаимный обновленный позитивный взгляд, который разделит каждый раб Божий, священники и верующие. И именно это является условием, по моему мнению, для свершения новых и, добавлю, беспрецедентных шагов в развитии экуменического диалога и сближении наших Церквей, тех шагов, которые подскажет Святой Дух тем, кто внимательно прислушивается к его голосу.

— Миллионы верующих в России смогли поклониться мощам Святого Николая, которые были специально доставлены из города Бари (в Москву и Санкт-Петербург). И это один из конкретных результатов той знаменательной встречи. Каково значение привнесения столь почитаемой христианской реликвии на российскую землю?

— Знаю, что мощи Святого Николая были приняты в России с особым [духовным] подъемом, и что в течение более чем двух месяцев в Москве и Санкт-Петербурге реликвии поклонилось впечатляющее количество священнослужителей и верующих.

Нет сомнений, что это событие и прочие схожие инициативы, которые можно назвать «экуменизмом святых», дают возможность во всей полноте ощутить то, что уже и так объединяет христиан.

Это стало не только важным событием для духовной жизни верующих, но и примером для других инициатив, укрепляющих взаимопонимание и сотрудничество в разных сферах. В то же время был придан новый импульс диалогу по другим, более сложным вопросам в церковных отношениях, а также диалогу между церквями и обществом, глядя на духовные, культурные и политические вопросы нашей современности.

— Обе наши Церкви, и Католическая, и Православная, сталкиваются сейчас с опасностью утраты традиционных христианских ценностей. Что общего можно предпринять для их сохранения? Россия в этом смысле многими рассматривается как последний бастион этих ценностей, например, стоя на защите института традиционной семьи. С другой стороны, не секрет, что нашу страну часто критикуют в Европе за нехватку либерализма и неприятие отношений между людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Возможно ли сегодня, чтобы традиционные ценности не входили в противоречие с современным видением демократии?

— Современный мир порождает множество вызовов для христиан. И это касается не только сохранения ценностей, но и самого понятия человеческой личности и ее достоинства.

Проявление уважения к человеку и его работе, социальная справедливость, а также вопросы межличностных отношений и взаимодействия между государствами — все это темы мирного существования. Перед лицом этих вызовов наша задача остается той, что обозначил Святой Петр в своем первом соборном послании: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (глава 3, стих 15).

Когда Церкви настаивают на следовании евангелическому посланию и на уважении ценностей, утвержденных в писании, они это делают не для уничижения современного человека и не с целью навязать ненужный груз, но чтобы указать путь к спасению и наполнению жизни. И крайне важно, чтобы при исполнении этой миссии, которая никогда не завершится, установилось действенное сотрудничество между разными конфессиями. Это важно еще и потому, что, как вы сами отметили, вызовы, с которыми сталкиваются христиане в странах Запада и восточной части европейского континента, предстают под разными углами. И именно большее взаимопонимание Церквей, обмен опытом в разных регионах может стать важным вкладом в понимание этих проблем. Всегда полезно знать другое видение, так сказать, взгляд извне, чтобы иметь наиболее полное представление о реальности, менее подверженное веяниям, которые постепенно становятся привычными.

— Еще одна серьезная угроза сегодняшнего дня – радикальный исламский терроризм, который не делит народы и религии. Каким образом можно справиться с этим феноменом и как Святейший Престол оценивает усилия России в борьбе с терроризмом?

— Я вижу как минимум два аспекта в этом вопросе. С одной стороны — это действия, предпринимаемые тем или иным правительством и часто продиктованные конкретными ситуациями, перед лицом которых делается определенный выбор на основании оценок политиков. Безусловно, и для Церкви необходимость найти способы преодоления терроризма очевидна, но все действия должны быть взвешены, чтобы не допустить такого развития ситуации, где применение силы в свою очередь может привести к еще более широкой спирали насилия или ущемлению прав человека, включая свободу вероисповедания.

С другой стороны, Церковь всегда рассчитывает свои действия на долгосрочную перспективу, и это — в первую очередь воспитание и формирование самосознания, особенно новых поколений, а также крепкий межкультурный и межрелигиозный диалог. В последние десятилетия Святейший Престол предпринимал все возможные усилия для установления, укрепления или восстановления диалога на культурном и религиозном уровнях, а еще более в социально-гуманитарной сфере. Я совершенно убежден, что жизнь и следование Евангелию могут сами по себе делать важный вклад в формирование общества и культуры, которые в свою очередь помогают самоопределению и одновременно способствуют насыщенному и конструктивному диалогу с другими аутентичными культурaми и религиями.

— Внимание всего мира сейчас приковано к американскому президенту Дональду Трампу, чьи решения, принятые за первые месяцы нахождения у власти, достаточно противоречивы, начиная с отказа от выполнения Парижского соглашения по климату. В этом вопросе, как оказалось, не помогла и встреча с Папой Франциском, который уделяет особое внимание проблеме климатических изменений. Вы хорошо знакомы с Америкой, страной, которая играет важную роль в мире. Что можно ожидать и что Ватикан ожидает от нынешнего президента США?

— Встреча Папы Римского и Президента Трампа в конце мая прошла в атмосфере взаимного уважения и, я бы сказал, при взаимной откровенности. И понтифик, и американский лидер смогли поделиться своим видением множества вопросов, в том числе и проблемы климатических изменений. Надеюсь, что несмотря на твердость в исполнении обещаний, данных американским президентом во время предвыборной гонки, и несмотря на то, что Вашингтон объявил о выходе из Парижского соглашения, возобладают прагматические подходы.

Свидетельством этого стало решение американской администрации не прекращать переговоры по проблемам климатических изменений. С нашей стороны мы можем только пожелать, чтобы Президент Трамп, как и другие представители международного сообщества, не отворачивался от задачи, крайне сложной, пресечения глобального потепления и его негативных последствий, которые сказываются на мировом населении, в частности, ведут к росту неравенства и бедности.

В современных международных отношениях, как мне кажется, все более превалирует понимание, что политика и стратегии, опирающиеся на открытое столкновение и противостояние, я бы назвал их «диалог глухих», или, хуже, подпитывающие страхи и основанные на запугивании ядерным или химическим оружием, не ведут к правильным решениям проблем и не снижают трений между странами. Стоит напомнить, как часто повторяет Папа Франциск, строительство мира гораздо более тернистый путь чем, «война», чем противостояние. Построение мира требует не замыкаться на собственных национальных интересах, а вести терпеливый и конструктивный диалог при взаимном уважении. И это то, что все ожидают от лидеров мировых держав.

— До назначения Папой Франциском на свой нынешний пост вы несколько лет провели на дипломатической службе в качестве папского нунция (посла) в Венесуэле. Как в Ватикане оценивают ситуацию в этой латиноамериканской стране?

— Ситуация в Венесуэле, стране, которую очень люблю и в которой у меня множество друзей, меня сильно беспокоит. Как я уже неоднократно говорил, Святейший Престол внимательно следил за развитием венесуэльского кризиса с самого его начала и предпринимал попытки в целях поиска мирного и демократического решения, даже если там сохраняется множество разногласий. Что же касается перспектив урегулирования, думаю, что путь остается всегда один: необходимо садиться за стол переговоров, создавать климат доверия, избегая шагов, которые грозят лишь обострением напряженности и новыми столкновениями.

Надо с уважением относиться с своим собеседникам-оппонентам, вести серьезный диалог, при соблюдении принципов демократии и уважении правосудия, а также при сохранении нацеленности и решимости выполнить достигнутые договоренности, уделяя главное внимание благополучию народа, который во многом нуждается.

Нельзя забывать и расценивать как вторичную проблему серьезный гуманитарный кризис, который переживает страна, где люди умирают в отсутствии продовольствия и лекарств. Хотел бы добавить, что и международное сообщество, в первую очередь дружественные Венесуэле страны, несут немалую ответственность и должны предоставить бескорыстную помощь, чтобы мирным путем способствовать позитивному исходу из сложившегося положения.

Беседовала Вера Щербакова

Источник: ТАСС