Кардинал Паролин заявил о готовности Папы Франциска посетить Северную Корею

«Папа выразил готовность посетить Пхеньян»: такие слова произнес 18 октября кардинал Пьетро Паролин по случаю презентации книги «Рождение энциклики ‘Humanae Vitae’», опубликованной Ватиканским книжным издательством.

На встрече с журналистами Госсекретарь Ватикана отметил, что, по словам президента Южной Кореи, лидер Северной Кореи проявил заинтересованность в визите Святейшего Отца в Пхеньян; в результате чего Папа Франциск выразил свою готовность этот визит совершить.

Разумеется, отметил кардинал, о самой поездке говорить ещё рано: «Нужно немного подождать, чтобы это приобрело некие формальные очертания». Такой визит требует основательной подготовки и серьёзного рассмотрения. «Я полагаю, — подчеркнул госсекретарь, — что фундаментальным вкладом поездки станет поддержка процесса миротворчества и денуклеаризации Корейского полуострова», чему уже послужил визит президента Южной Кореи в Ватикан, отметил иерарх.

Источник: Vatican News