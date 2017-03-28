Кардинал Паролин: возродить сельское хозяйство ради пищи для всех

В центре сельскохозяйственного производства должен находиться человек: с такими словами государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обращается в специальном послании к Янезу Поточнику, председателю X Форума по перспективам сельского хозяйства, который в эти дни проходит в Брюсселе. Передавая всем участникам встречи приветствие Папы Франциска, кардинал призывает приложить все усилия, дабы каждая страна «укрепила свои ресурсы ради достижения продовольственной самодостаточности».

Современный мир нуждается в дальнейшем развитии сельскохозяйственного сектора не только для совершенствования систем производства и маркетинга, но прежде всего во имя права каждого человека иметь доступ к здоровой пище в количествах, удовлетворяющих его потребности, пишет кардинал Пьетро Паролин.

«Становится всё более очевидной необходимость ставить в центр каждого действия человека, будь то субъект сельского хозяйства, предприниматель или потребитель». В своём послании ватиканский госсекретарь предлагает выдвинуть на первый план «тесную взаимосвязь между сельским хозяйством, защитой творения, экономическим ростом, развитием и потребностями мирового населения». Необходимо уделять больше внимания самым уязвимым регионам планеты, где люди «исключены из производственных процессов» и нередко вынуждены покидать свои земли в поисках убежища и новых жизненных перспектив.

В соответствии с Целями устойчивого развития, речь идёт о тех странах, где сельскохозяйственная деятельность остается слабой, недостаточно диверсифицированной и неспособной ответить на вызовы окружающей среды или климатические изменений. Говоря об этих регионах, кардинал Паролин отмечает низкий уровень занятости и недоедание, в том числе хроническое, для миллионов людей.

Отсюда следует решительный призыв к странам мира не бояться принять на себя большую ответственность, а также не терять мотиваций ввиду предстоящего пути. Усилия стран, подчёркивает кардинал, должны быть направлены на укрепление собственных ресурсов ради достижения продовольственной самодостаточности, на разработку новых моделей развития и потребления, на облегчение таких форм общественной организации, которые поощряли бы малых сельхозпроизводителей и заботились о местных экосистемах и биоразнообразии.

Существующие проблемы не могут быть решены навязыванием «модели производства исключительно в интересах малых групп или сельскохозяйственных проектов, основанных на результатах лабораторных исследований». Такой подход — хотя и может принести немедленную прибыль для некоторых — чреват пагубными последствиями для многих других, подчеркивает государственный секретарь Ватикана.

Источник: Радио Ватикана