В Молдове отметили 25-летие возрождения структур Католической Церкви (+ ФОТО)

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин возглавил в Кишиневе торжества по случаю 25-летия восстановления канонических структур Католической Церкви в Республике Молдова.

15 сентября кардинал совершил торжественную Мессу в соборе Божественного Провидения в столице Молдова, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Кишиневской епархии.

Госсеретарю Ватикана сослужили: епископ Кишиневский Антон Коша, Апостольский нунций в Румынии и Молдове архиепископ Мигель Мори Буэндиа, епископ Ясский Петру Гергель, вспомогательный епископ Ясского диоценза Аурел Парка, ректор богословского института св. Иосифа в Яссах монс. Беноне Фаркаш, представители православного духовенства и других христианских конфессий, представители государственной власти, дипломаты, многочисленные гости.

За богослужением кардинал Паролин огласил приветственное послание Папы Франциска по случаю юбилея церковной области в Молдове.

История католической епархии в Молодове восходит к XIII веку: в 1227 году территория нынешней Молдавии вошла в епархию Милковии, образованной Папой Григорием IX. После татаро-монгольского нашествия епархия Милковии перестала существовать.

В 1370 Папа Урбан V образовал епархию в Серете, в которую также вошли земли сегодняшней Молдавии. В 1413 году было образована епархия в Бае, которая просуществовала до начала XVI века. В начале XIX века Молдавия входила в апостольский викариат Моравии.

27 апреля 1883 года Папа Лев XIII учредил епархию в Яссах (Румыния), в которую входила бо́льшая часть территории нынешней Молдавии. В епархии активно действовали иезуиты, которые основывали многочисленные церковные, образовательные и благотворительные учреждения. Север Молдавии в то время входил в Каменец-Подольскую епархию.

3 июля 1848 года после конкордата между Ватиканом и Российской империей была образована Тираспольская епархия, кафедра которой в первое время находилась в Херсоне, потом была перенесена в Тирасполь. Из-за Крымской войны (1853-1856 гг.) кафедра была перенесена в Саратов, после чего был образован Тираспольский деканат, куда входила вся сегодняшняя Молдавия.

После 1917 года на территорию Молдавии распространяла свою юрисдикцию Ясская епрахия. Во время II Мировой войны Молдавия входила в Транснистрийскую епархию.

При советской власти деятельность Католической Церкви в Молдавии была ограничена. Католические приходы в республике после 1945 года входили в Рижскую епархию. До 1970 года на территории Молдавии действовал только один католический храм в Кишинёве, который находился на местном кладбище. В 1979 году советскими властями была запрещена деятельность единственного католического священника в Молдавии.

Официальные структуры Католической Церкви на территории независимой Молдовы возникли в начале 1990-х годов. После образования Республики Молдова 23 мая 1992 года были установлены дипломатические отношения между Святейшим Престолом и этой страной. Через год — 28 октября 1993 года — по решению Папы Иоанна Павла II в Молдове была образована Апостольская администратура, которая 27 октября 2001 года была преобразована в епархию Кишинёва с прямым подчинением Святейшему Престолу. Первым ординарием Кишинёвской епархии стал 56-летний епископ Антон Коша.

В ходе визита в Молдову кардинал Паролин также принял участие в 12-м Всемирном конгрессе семей, который состоялся в Кишиневе 15 сентября.

Госсекретарь Ватикана призвал всех христиан ответить на призыв Папы Франциска внести свой вклад в осуществление Божьего замысла о семье и браке, подчеркнув, что «Евангелие и семья» являются источниками надежды для человечества.

Самой большой проблемой для семьи сегодня является индивидуалистическая, утилитарная и потребительская культура, отметил кардинал. Крайний индивидуализм ослабляет семейные связи и заканчивается тем, что приводит к изоляции каждого члена семьи. В свою очередь, семья способствует и всегда будет способствовать гармонии и развитию любого общества, подчеркнул кардинал Паролин.

В воскресенье, 16 сентября, госсекретарь Ватикана посетил Приднестровье, где освятил алтарь католической церкви в Тирасполе.