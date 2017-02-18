Кардинал Паролин: Святейший Отец намерен посетить Францию

Папа Франциск хочет посетить Францию ​​и надеется, что сможет это сделать «в ближайшем будущем», отметил в интервью французскому католическому еженедельнику «Famille Chrétienne» госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин.

Он подчеркнул, что поездка Папы в эту страну могла бы состоятся уже после запланированного здесь на 7 мая 2017 г. второго тура президентских выборов.

Глава ватиканской дипломатии напомнил, что во время визита в европейские структуры в Страсбурге, два года назад, Святейший Отец говорил о своем желании совершить Апостольское путешествие во Францию. Однако из-за празднования Чрезвычайного Юбилейного Года Милосердия количество поездок Папы было тогда ограничено.

В интервью французской газете «La Croix» в мае 2016 года Папа Франциск говорил, что уже получал от французских государственных и церковных властей приглашение посетить родину св. Мартина Турского и св. Терезы Младенца Иисуса.

Однако тогда в реализации этого визита его также ограничивала непростая ситуация во французском обществе по поводу предстоящих в 2017 г. президентских выборов.

В случае осуществления визита, Папа выразил пожелание посетить Марсель — город, в котором еще не был ни один понтифик.

По материалам Radio Vaticana