Кардинал Маркс: священники должны отвечать ожиданиям верующих

С 6 по 9 марта в немецком городе Бенсберг, в архиепархии Кёльна, проходила ассамблея католических епископов Германии. Событие состоялось в ознаменование двадцатипятилетия первого пленарного заседания поместной Епископской конференции после исторического процесса объединения двух стран. Именно в Бенсберге в 1992 году впервые встретились главы католических епархий Федеративной Республики Германии и бывшей Германской Демократической Республики.

Нынешняя встреча стала ценной возможностью углубить вопросы, связанные с священническим и епископским служением. На традиционной пресс-конференции по окончании работ ассамблеи президент Епископской конференции Германии кардинал Рейнхард Маркс напомнил о недавнем интервью Папы Франциска немецкому еженедельнику «Die Zeit». Цитируя слова Святейшего Отца, иерарх отметил, что «страх закрывает двери».

Кардинал Маркс в частности подчеркнул некоторые аспекты подготовки молодых священников, а также помощи старикам и самым беззащитным. «Очень важно, — заявил кардинал, — обеспечить свободу тем, кого унижают, избивают и насилуют, тем, кто угнетён и подавлен». Говоря о священниках, иерарх отметил, что ключевым вопросом является не столько снижение количества призваний, сколько подлинный смысл священнической миссии.

Глава Епископской конференции Германии напомнил, что во время пленарного заседания говорилось также о том, что Церковь должна отвечать новым ожиданиям верующих. В этом смысле был высоко оценён экспериментальный медиа-проект «Валери и священник», в создании которого принял участие Центр пастырского служения призваниям при конференции немецких епископов. Проект представляет собой оригинальную хронику встреч и дискуссий двух молодых людей различных мировоззрений: неверующей журналистки и священника (https://valerieundderpriester.de).

Благодаря этой инициативе многие молодые люди смогли познакомиться с неизвестными для них ранее аспектами призвания к священству, жизни Католической Церкви и веры в Бога.

Источник: Радио Ватикана